Reuters Serviço. Google promete empenho contra anúncio ofensivo

Uma nova polêmica tomou conta do Vale do Silício neste final de semana: um engenheiro do Google, divulgou de forma anônima, um manifesto contra as políticas da empresa para aumentar o número de minorias e mulheres em suas posições de liderança. O ensaio foi publicado em um fórum interno do Google é intitulado "A Câmara de Ecos Ideológica do Google".

Em seu texto, o autor defende que o Google deve parar suas campanhas para aumentar a diversidade racial e de gênero na empresa, e que tem de focar na diversidade "ideológica". Segundo o engenheiro, a razão pela qual as mulheres não alcançam posições de liderança são "diferenças genéticas" em preferências e habilidades. "Precisamos parar de assumir que diferenças de gênero implicam em sexismo".

De acordo com o texto, o autor ainda defende que o Google criou uma cultura do "politicamente correto", que "envergonha dissidentes e os força ao silêncio", tornando mais fácil que medidas "extremistas e autoritárias" ganhem espaço. Segundo ele, os programas do Google para aumentar a presença de minorias – como acampamentos que ensinam código a meninas ou parcerias com universidades onde a presença de negros é massiva – geraram "políticas discriminatórias".

Conheça mulheres na liderança de gigantes da tecnologia











Foto: Tiago Queiroz/Estadão Sócia do Nubank, Cristina Junqueira é hoje vice-presidente de marca e desenvolvimento de negócios da startup brasileira. Ela é o braço-direito do presidente executivo David Vélez e ajudou a empresa a se tornar o terceiro unicórnio brasileiro. Foto: Divulgação Em janeiro de 2017, a executiva Fiamma Zarife passou a comandar a operação do Twitter no Brasil. Sucessora de Guilherme Ribenboim, ela atuou como vice-presidente de conteúdo e serviços da Samsung na América Latina e tem passagem por Claro, Oi, Telecom Italia, ATL, Banco Boavista e Petrobrás Distribuidora. Foto: PayPal Há oito anos no PayPal, Paula Paschoal assumiu no ano passado o cargo de gerente-geral da empresa de pagamentos digitais no Brasil. Foto: NYT Vice-presidente de varejo online e físico da Apple, a norte-americana Angela Ahrendts começou sua carreira no mundo da moda – entre 2006 e 2014, ela foi presidente executiva da Burberry, antes de se transferir para a Apple, já sob o comando de Tim Cook. Foto: Estadão Diretora global de operações do Instagram, Marne Levine trabalha lado a lado com o norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger na liderança do aplicativo de compartilhamento de fotos. Antes de ir para o Instagram, Marne foi vice-presidente de políticas públicas globais no Facebook. Foto: NYT Formada na Universidade de Duke e com MBA em Harvard, Amy Hood é a senhora do dinheiro na Microsoft: desde 2013, quando substituiu Peter Klein, ela é a diretora financeira da empresa, responsável pelo Windows e pelo Xbox. Antes da Microsoft, na qual começou a trabalhar em 2002, Hood foi funcionária do banco Goldman Sachs. Foto: Reuters Presidente executiva e presidente do conselho da IBM, Ginni Rometty começou a trabalhar na tradicional empresa de informática dos EUA em 1981, como engenheira de sistemas no escritório de Detroit. Em 2002, ela liderou a compra da PricewaterhouseCoopers por US$ 3,5 bilhões, e foi uma das responsáveis por transformar o supercomputador Watson em uma arma comercial. Em 2011, assumiu a presidência da empresa, e hoje tem como seu principal desafio desenvolver a área de computação em nuvem e big data da IBM. Foto: Reuters Presidente executiva do YouTube, Susan Wojcicki tem uma longa trajetória ao lado do Google: era dela a garagem que Larry Page e Sergey Brin utilizaram para começar as atividades do buscador. Antes de se tornar a primeira gerente de marketing do Google, em 1999, Wojcicki teve passagens pela Intel e pela Bain & Company. No Google, antes de assumir o YouTube em fevereiro de 2014, Wojcicki cuidou da área de anúncios e comércio, desenvolvendo negócios como o Google AdWords, o Google AdSense e o Google Analytics. Foto: Reuters Atual número 2 do Facebook – na ausência de Mark Zuckeberg, quem manda é ela – Sheryl Sandberg é uma das principais ativistas pela inclusão de mais mulheres no mundo da tecnologia. Antes do Facebook, Sandberg trabalhou no Google (foi vice-presidente de vendas e operações online) e foi chefe de gabinete do Secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers. Hoje, ela é membra do conselho da Walt Disney Company, e recentemente escreveu um livro, chamado Lean In, no qual fala sobre a ausência de mulheres em cargos de liderança. Ela também iniciou uma campanha em 2014, Ban Bossy (Acabe com a 'mandona', em uma tradução literal), com ajuda de Beyoncé e da atriz Jennifer Garner, para acabar com a palavra 'bossy', usada para descrever mulheres em posições de destaque de forma pejorativa. Foto: Reuters Co-presidente executiva da Oracle, a israelense Safra Catz divide o cargo com Mark Hurd – os dois sucederam ninguém menos que Larry Ellison, o fundador da Oracle, no cargo, em 2014. Catz entrou na Oracle em 1999, e na empresa acumulou diversos cargos, entre eles o cargo de presidente e de diretora financeira da Oracle. Foto: Estadão Diretora geral da Microsoft no Brasil, Paula Bellizia tem uma longa carreira no mercado de tecnologia no Brasil, tendo passado por empresas como Facebook, Telefonica e Apple (nesta última, foi gerente-geral da empresa no País). Em julho de 2015, Bellizia voltou para a Microsoft, onde já havia sido diretora de marketing e operações. Foto: MasterTech Após estudar Ciências da Computação na USP, Camila Achutti fundou a startup MasterTech, voltada para educação e um dos principais cases de sucessos de startups fundadas por mulheres no Brasil.

Reações. O texto provocou fortes reações – críticos dizem que suas palavras refletem a cultura corporativa do mercado de tecnologia, muitas vezes hostil a mulheres e minorias. Além disso, muitos temem que as palavras do engenheiro falam por muitos outros funcionários no Vale do Silício, um mercado ainda dominado por homens brancos. Hoje, apenas 1% dos funcionários do Google é negro.

Procurado para comentários, o Google enviou uma resposta escrita por Danielle Brown, vice-presidente de diversidade, integridade e governança. "A diversidade e a inclusão são parte fundamental dos valores e cultura que cultivamos no Google", disse a executiva, em um comunicado interno também enviado aos funcionários da empresa. No texto, Danielle fala sobre a importância da mudança de valores, mas nada é dito sobre as consequências do manifesto.

Engenheira do Kickstarter, site de campanhas de financiamento coletivo, Erica Baker disse que os comentários do engenheiro foram chocantes, mas não surpreendentes. "Já vi empregados do Google compartilhando posts em blog sobre suas crenças racistas, questionando 'inocentemente' se pessoas negras não tem maior probabilidade de serem violentas", escreveu em seu blog no sábado.

Ex-funcionário do Google, Yonatan Zunger, também se posicionou sobre o assunto. "Engenharia é sobre cooperação, colaboração e empatia pelos seus colegas", escreveu Zunger. "Sinto muito se você achou que engenharia era um campo em que não precisava lidar com pessoas e sentimentos", disse ele ao "engenheiro anônimo". / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS