Bandcamp/Divulgação Loja física do Bandcamp em Oakland, Califórnia, permite a compra de bens físicos e a realização de shows

Durante quase 15 anos, o Bandcamp foi um dos mais importantes lugares na internet para a música alternativa. Era um serviço independente das grandes empresas de internet feito para bandas independentes das grandes gravadoras. Esse é um status, porém, que começa a ficar para trás. O Bandcamp anunciou nesta quarta, 2, que foi comprado pela Epic Games, estúdio de games responsável por Fortnite.

O valor da transação não foi revelado, mas o negócio deve se encaixar na estratégia da Epic de desenvolver produtos voltado para nichos digitais. O Bandcamp construiu sua reputação como uma plataforma onde artistas independentes podem vender bens digitais, como downloads, e bens físicos, como camisetas e discos de vinil. O serviço também se posiciona como um "anti-Spotify", que permite ganhos mais robustos a artistas e apoio direto de fãs para bandas.

Segundo a Epic, o Bandcamp continuará a operar de forma independente e seu fundador, Ethan Diamond, continuará na dianteria do negócio. O estúdio de games afirmou que ajudará o Bandcamp a expandir internacionalmente e a acrescentar recursos - esses são dois obstáculos com os quais o serviço teve de lutar recentemente. A maioria dos recursos de bens físicos esteve disponível em poucos países, como EUA e Japão. Além disso, os bens eram cobrados em dólar, o que dificultava o avanço do modelo em países como o Brasil.

Em 2019, Diamond afirmou ao Estadão que não imaginava aportes para empresa porque acreditava que seria melhor crescer com as próprias pernas. Ele, porém, reconhecia limitações na expansão do serviço.

No blog do Bandcamp, Ethan afirmou que as ferramentas e serviços oferecidos pela empresa devem permanecer. Entre eles estão o Bandcamp Fridays, evento mensal no qual a empresa abre mão da sua fatia nas vendas de artistas, e o Daily, revista digital que mapeia o melhor da música independente no mundo. Por outro lado, o executivo afirma que Bandcamp e Epic devem trabalhar para oferecer recursos como streaming de vídeos, meios de pagamentos e aplicativos.

Com o movimento, a Epic pode aproximar também o Bandcamp de rivais como a Twitch, da Amazon, que cresceu sob o modelo de apoio direto entre fãs e influenciadores digitais.