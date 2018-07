Divulgação Foi CEO do Google durante dez anos - entre 2001 e 2011; com fortuna avaliada em US$ 10,2 bilhões, o empresário de 60 anos é um dos 20 maiores bilionários da tecnologia

A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta quinta-feira, 21, a saída de Eric Schmidt da presidência do conselho da empresa. Há 17 anos na empresa, Schmidt já foi seu presidente executivo e ocupava o atual cargo desde 2011, quando foi substituído por Larry Page, cofundador do Google ao lado de Sergey Brin.

Segundo o comunicado da Alphabet, o executivo seguirá como conselheiro técnico e científico da empresa – seu substituto ainda não foi anunciado, mas, de acordo com o texto, será um "presidente de conselho não executivo". Schmidt tem 62 anos e, segundo a agência de notícias Bloomberg, possui 1,3% de participação na companhia.

"Eu, Larry, Sergey e Sundar [Pichai, atual presidente executivo do Google] acreditamos que o tempo correto na Alphabet para fazer essa transição", disse Schmidt, na nota. "Nos últimos anos, passei muito de meu tempo pensando sobre ciência e tecnologia, relacionadas à filantropia, e planejo continuar esse trabalho."

Schmidt liderou o Google em sua fase de abertura de capital e expansão – quando deixou o comando da empresa, em janeiro de 2011, ela já valia US$ 190 bilhões. "Eric nos brindou com uma grande visão sobre o futuro da tecnologia. Agora, ele nos ajudará como conselheiro", disse Larry Page, no comunicado.