Manual do Mundo/Divulgação Manual do Mundo está entre os canais que vão participar do Aulão para Criadores do YouTube Brasil

Em uma ação inédita na plataforma, o YouTube Brasil vai oferecer uma série de aulas para criadores e aspirantes a produtores de conteúdo na plataforma. O Aulão Para Criadores, como foi chamado, será realizado entre os dias 20 e 24 de julho, no canal YouTube Criadores, com a promessa de conteúdos de estratégia e participação de personalidades da rede, como Fábio Porchat, do Porta dos Fundos e Iberê e Mari, do Manual do Mundo.

Em entrevista ao Estadão, Patrícia Muratori, diretora do YouTube Brasil, explica que a ideia surgiu da grande adesão das lives durante a quarentena e da relevância do País na plataforma, estando entre os cinco maiores públicos da rede.

“Durante a pandemia, o interesse por diversos tipos de conteúdo cresceu muito, principalmente em áreas de interesse amplas. Com isso, a gente viu essa mudança de comportamento onde as pessoas desmistificaram a forma de aprender. As lives foram a nossa forma de reaprender como compartilhar o nosso conhecimento”, afirma.

A ação também é inédita no Brasil e na plataforma: essa é a primeira vez que um material em formato de lives de aula para produtores de conteúdo irá ao ar no YouTube. Com a ideia pensada pelo time do YouTube Brasil, a expectativa é que esse conteúdo seja atraente e possa fazer parte de uma nova forma de consumo de informação, principalmente durante a pandemia.

As aulas serão gratuitas e abertas na plataforma, mas será preciso fazer uma inscrição no site para acessar. Também será necessário que os interessados possuam uma conta no YouTube, mesmo que o canal não tenha nenhum vídeo.

Em uma semana, serão abordados assuntos como princípios fundamentais para guiar sua estratégia de conteúdo no YouTube, políticas de conteúdo, monetização de canal, análise de métricas e resultados, direitos autorais e técnicas para produção de vídeo, sempre por um gerente de parcerias do time brasileiro da plataforma e a presença de um youtuber para complementar a experiência do tema.

“O principal objetivo é devolver esse conhecimento, engajar a comunidade, especialmente em um momento tão importante que a gente tá vivendo, mas de uma forma descontraída. A gente vai ter uma combinação de nossos gerentes de parcerias e gerentes de tecnologia junto com criadores que possam inspirar e ensinar”, explica a diretora.

Entre os youtubers confirmados para a semana de eventos estão Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, Gabi Oliveira, Luba, Iberê e Mari, do Manual do Mundo, e Leon e Nilce, do Coisa de Nerd. “São produtores de conteúdo que alcançaram sucesso na plataforma de maneiras muito distintas, cada um com propósitos muito claros. Os criadores vão poder trazer esse misto de inspiração com a história por trás de cada canal, como eles chegaram e, inclusive, o que não deu certo”, afirma.

O aulão, sempre das 17h às 18h30, busca, ainda, abranger produtores de conteúdos que querem consolidar suas produções e usuários que estão pensando em criar um canal no YouTube, pontua Patrícia. Para ela, humanizar a relação com criadores que buscam informações pode oferecer caminhos para fazer seus canais crescerem.

“Esse é um convite aberto. A gente visa alinhar o conhecimento do que a gente tem de temas. É um conteúdo de melhores práticas, para realmente ser a fundação sólida de como começar no YouTube. Para quem está começando e quem já está lá, o YouTube quer aprimorar, melhorar o entendimento sobre a plataforma. A gente quer democratizar o conteúdo”.

A iniciativa já desperta a vontade de continuar com o formato de conteúdos. Mesmo há duas semanas do evento, Patrícia afirma que o projeto pode ter uma continuidade na plataforma, a ver como será a recepção da primeira semana de palestras.

“A gente acredita que a ideia do aulão é uma forma mais democrática e escalável no conhecimento. A gente tem quilometragem para fazer novamente, mas a partir dessa edição nós podemos analisar se isso pode ser mais específico por segmento, se é uma continuidade desse formato, etc. Mas sim, nós temos a intenção de continuar e essa primeira edição vai ser crucial para isso”.

Programação:

20/07

Princípios e Fundamentos para Guiar sua Estratégia no YouTube

Fundamentos essenciais para orientar sua estratégia no YouTube, como layout do canal e marca e otimização de metadados. Com participação de Fábio Porchat, do Porta dos Fundos.

21/07

Pesquisa & Descoberta: Desvendando Mitos

Conheça as políticas do YouTube

Gerenciando sua presença na plataforma. Noções básicas das políticas do YouTube, como restrição de idade, conteúdos sensíveis e diretrizes da comunidade. Com participação de Gabi Oliveira, do canal DePretas.

22/07

Monetização & Ativação de Anúncios

Como diversificar a sua receita no YouTube

Monetização e ativação de anúncios e Diretrizes para anúncios. Monetização alternativa, usando ferramentas da plataforma como Superchat, Super Stickers, Membros. Com participação de Luba, do canal LubaTV.

23/07

Como Avaliar o Desempenho do Canal

Direitos autorais no YouTube

Como utilizar as ferramentas do YouTube para entender e explorar as métricas de um canal. Informações sobre as regras e uso de ferramentas para direitos autorais na plataforma. Com participação de Iberê e Mari, do canal Manual do Mundo.

24/07

Melhores Práticas de Produção

Dicas e melhores práticas sobre produção de conteúdo para o YouTube, como usar recursos de áudio e vídeo, ajustar iluminação e enquadramento e montar um roteiro. Com participação de Nilce e Leon, do canal Coisa de Nerd.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas