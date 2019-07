Mike Segar/Reuters Busca por entregas em até um dia após o pedido, nos EUA, afetaram o resultado da varejista

A varejista americana Amazon anunciou nesta quinta-feira, 25, lucros abaixo do esperado pelo mercado para o segundo trimestre de 2019, afetada pelo esforço de fazer entregas mais rápidas aos seus consumidores – em especial, aos assinantes do serviço de vantagens Prime, que já tem mais de 100 milhões de usuários no mundo todo.

O lucro da empresa ficou em US$ 2,6 bilhões para o segundo trimestre, enquanto o mercado esperava US$ 2,8 bilhões. Enquanto isso, os custos da empresa subiram cerca de 20% no período, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, puxados pelas entregas de um dia do Prime e maior investimento em programas para o serviço de vídeo Prime Video.

Só a tática de fretes mais rápidos custou US$ 800 milhões à empresa. No entanto, os analistas afirmam que a estratégia pode ajudar a empresa a ganhar mais mercado para cima de rivais nos EUA, como o Walmart.

Com isso, o lucro da empresa nos EUA e no mercado internacional caiu –quem garantiu o crescimento da Amazon no período foi sua divisão de nuvem, a Amazon Web Services, cujos ganhos cresceram cerca de US$ 450 milhões. Em termos financeiros, a receita total da empresa subiu 20% no segundo trimestre, para a casa de US$ 63,4 bilhões. A receita da AWS subiu 37%, para US$ 8,4 bilhões, em faturamento recorde para a divisão.

Os números desanimaram os investidores: após o fechamento do pregão da Nasdaq nesta quinta-feira, 25, as ações da empresa caíram cerca de 2,6%, levando-a a ser temporariamente ultrapassada pela Apple em valor de mercado. A troca de posições deve ser confirmada nesta sexta-feira, 26, quando as transações do after market são "efetivadas" no mercado.

Além disso, a previsão de lucro mais baixa do que o esperado para o terceiro trimestre de 2019 também afetou o humor dos investidores: a empresa disse que terá lucro operacional entre US$ 2,1 bilhões e US$ 3,1 bilhões – abaixo dos US$ 3,7 bilhões registrados no ano anterior.