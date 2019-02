Elijah Nouvelage/ Reuters Facebook e outros apps terão pedido de entrega de documentos para Justiça do Estado de Nova York

Um regulador de Nova York está preparando uma investigação sobre como o Facebook teria reunido informações pessoais confidenciais de aplicativos populares para smartphones, depois que o Wall Street Journal revelou que muitos desses apps estavam enviando dados para a companhia, incluindo ciclos menstruais e o peso corporal de alguns usuários.

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York enviou nesta quarta-feira um pedido de busca de informações e documentos do Facebook e dos desenvolvedores por trás dos 11 aplicativos mencionados pelo WSJ, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação.