Os Estados Unidos impuseram restrições comerciais à fabricante chinesa de smartphones e equipamentos de telecomunicações ZTE, após a empresa violar o embargo dos Estados Unidos ao Irã. As informações foram obtidas em documento oficial pela AFP. Com a decisão, a ZTE passa a integrar a lista negra do departamento de comércio norte-americano. A lista apresenta empresas cujas ações são “contrárias à segurança e aos interesses nacionais da Política Externa dos EUA”.

De acordo com o documento, o gigante chinês teria “exportado ilegalmente” equipamentos que eram alvo de sanções dos EUA ao Irã, violando, assim, embargo internacional utilizando empresas de fachada. A notificação oficial não especifica quais as data das polêmicas operações, ou de sua finalidade específica. As investigações dos Estados Unidos começaram em 2012.

No futuro, a ZTE deverá pedir a aprovação das autoridades americanas cada vez que quiser vender, ou comprar, qualquer produto nos EUA. Antes mesmo da confirmação oficial, as autoridades de Pequim protestaram fortemente contra às sanções feitas pelos EUA contra empresas chinesas com base em sua legislação nacional. “Esperamos que os Estados Unidos encerrem suas práticas equivocadas, a fim de não prejudicar ainda mais as relações bilaterais e a cooperação econômica” entre os dois países, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hong Lei.

Washington concordou em suspender, desde janeiro, algumas sanções contra Teerã, mas continua impondo um embargo relacionado a violações dos direitos humanos e ao apoio ao terrorismo. Essas restrições proíbem que muitas empresas americanas possam retornar ao Irã.

