Reguladores do governo dos Estados Unidos começaram, nesta semana, a preparar o caminho para a próxima geração da banda larga móvel. A Federal Communications Commission (FCC), órgão que é responsável por regular o setor de telecomunicações, anunciou que vai abrir uma ampla faixa de rádio frequência para serviços de banda larga, incluindo aplicações da quinta geração da telefonia móvel, conhecida como 5G.

Operadoras como a Verizon e a AT&T já estão estudando a adoção do 5G, que oferece internet com velocidade entre dez e cem vezes mais rápida, em relação às atuais redes 4G. O anúncio coloca os Estados Unidos em posição privilegiada na disputa pela adoção da tecnologia. A Coreia do Sul e o Japão planejam adotar o 5G até a realização dos Jogos Olímpicos em 2018 e 2020, respectivamente. “Esse é um grande dia para nossa nação”, disse o presidente da FCC, Tom Wheeler. “Os EUA são o primeiro país no mundo a abrir grandes faixas de frequência para aplicações 5G.”

A Verizon e a AT&T afirmaram que vão começar os primeiros testes com 5G em 2017. A expectativa é que elas façam as primeiras aplicações comerciais em 2020. Outras operadoras, como T-Mobile e Sprint, também estão fazendo testes. Segundo Wheeler, o 5G vai ampliar o acesso à internet rápida entre os americanos.

Além de permitir maior velocidade no acesso à internet para atividades como acessar redes sociais e assistir filmes por meio de serviços de streaming, o 5G promete tornar as cidades mais inteligentes. Será possível, por exemplo, conectar à internet sensores instalados em rodovias, para que eles se comuniquem com carros. Outras aplicações incluem a instalação de sensores em árvores para monitoramento da qualidade do ar.

Sem limites. “Não há limites na forma que o 5G vai mudar nossas vidas”, disse o comissário da FCC, Mignon Clyburn. “Geladeiras não só vão avisar as pessoas quando os ovos estiverem acabando, como vão adicionar o produto automaticamente no seu carrinho de compras do supermercado. O produto chegará em sua casa, sem que você tenha feito nada.”

“Os consumidores e as empresas vão começar a se beneficiar do 5G muito mais rápido do que o esperado”, disse o presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, em nota, após o anúncio da FCC. “A decisão é crucial para acelerar esse fenômeno.”

“Estamos perto de ter carros sem motorista, ruas que serão mais seguras, serviços de emergência que serão mais efetivos, cuidados com saúde mais personalizados e mais recursos, pois estaremos mais conectados”, disse a comissária da FCC, Jessica Rosenworcel.

Antes disso, porém, há uma série de questões que ainda precisam ser respondidas, especialmente pelos órgãos reguladores, como um padrão para a tecnologia 5G e o tamanho exato da faixa de frequência necessário para as redes funcionarem.

A FCC será responsável por garantir que o espectro de frequência esteja disponível. A entidade reguladora também vai coordenar a iniciativa privada na definição dos padrões para operação do 5G nos EUA nos próximos anos.