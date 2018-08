Sasha Maslov/The New York Times Presidente da Tesla, Elon Musk falou ao The New York Times sobre as dificuldades vividas neste ano

Elon Musk estava em sua casa em Los Angeles, lutando para manter a compostura. "Este foi o ano mais difícil e doloroso da minha carreira", disse ele. "Foi excruciante."

O ano ficou mais intenso para Musk, presidente da fabricante de carros elétricos Tesla, depois que ele declarou no Twitter na semana passada que esperava converter fechar o capital da empresa. O episódio deu início a um furor nos mercados e dentro da própria Tesla, e ele reconheceu na quinta-feira, 16, que estava se desgastando.

Em uma entrevista de uma hora para o jornal The New York Times, ele se engasgou várias vezes, notando que quase perdeu o casamento de seu irmão neste verão e passou seu aniversário nos escritórios da Tesla enquanto a empresa corria para atingir metas de produção esquivas em um novo modelo crucial.

Perguntado se a exaustão estava prejudicando sua saúde física, Musk respondeu: “Não foi ótimo, é verdade. Eu tive amigos que estão realmente interessados. ”

Os eventos iniciados pelo tuíte de Musk provocaram uma investigação federal e enfureceram alguns membros do conselho, segundo pessoas próximas ao assunto. Depois disso, aumentaram os esforços para encontrar um executivo número 2 e ajudar a aliviar a pressão em cima de Musk, disseram fontes.

Alguns membros do conselho expressaram preocupação não apenas sobre a carga de trabalho de Musk, mas também sobre seu uso de Ambien -- um remédio usado contra insônia --, disseram duas pessoas familiarizadas com o conselho.

Por duas décadas, Musk tem sido um dos empreendedores mais ousados ​​e ambiciosos do Vale do Silício, ajudando a fundar várias empresas de tecnologia influentes. Ele muitas vezes carregou-se com bravatas, dispensando críticas e saboreando os holofotes que vieram com seu sucesso e fortuna. Mas, nesta entrevista, ele demonstrou um nível extraordinário de autorreflexão e vulnerabilidade, reconhecendo que suas inúmeras responsabilidades executivas estão causando um grande prejuízo pessoal.

"Sem querer". Na entrevista, Musk forneceu uma linha de tempo detalhada dos eventos que levaram às postagens no Twitter em 7 de agosto, nas quais ele disse que estava considerando levar a empresa a um patamar de US $ 420 por ação. Ele afirmou que tinha "financiamento garantido" para tal acordo - uma transação que provavelmente valeria mais de US $ 10 bilhões.

Naquela manhã, Musk acordou em casa com sua namorada - a artista Grimes -, e se exercitou cedo. Então, ele entrou em um Tesla Model S e se dirigiu ao aeroporto. Foi no caminho que Musk digitou sua mensagem fatídica.

Musk disse que viu o tuíte como uma tentativa de transparência. Ele reconheceu que ninguém além dele havia visto ou revisto antes de postar.

As ações da Tesla dispararam. Investidores, analistas e jornalistas ficaram intrigados com o tuíte - publicado no meio do pregão oficial do dia, um momento incomum para divulgar notícias importantes - incluindo o preço citado por Musk. Ele disse na entrevista que queria oferecer um ágio de cerca de 20% sobre o que as ações estavam sendo negociadas, que teria sido de cerca de US$ 419. Ele decidiu aumentar para US$ 420 - um número que se tornou código para a maconha no folclore da contracultura.

"Parecia um carma melhor em US$ 420 do que em US$ 419", disse ele na entrevista. “Mas eu não estava me referindo a maconha, para ser claro. Maconha não é útil para a produtividade. Você apenas fica sentado lá como uma pedra.”

Musk chegou ao aeroporto e voou em um avião particular para Nevada, onde passou o dia visitando uma fábrica de baterias da Tesla conhecida como Gigafactory. Teve reuniões com gerentes e trabalhou em uma linha de montagem. Naquela noite, ele voou para a área da Baía de São Francisco, onde realizou reuniões até tarde da noite.

O que Musk queria dizer com “financiamento garantido” tornou-se uma questão importante. Essas duas palavras ajudaram a impulsionar as ações da Tesla.

Mas esse financiamento estava longe de ser seguro.

CJ Gunther/EFE Tesla, de Musk, pode fechar capital nos próximos anos

Dúvidas. Musk disse estar se referindo a um investimento potencial do fundo de investimento do governo da Arábia Saudita. Ele teve extensas conversas com representantes do fundo de US$ 250 bilhões sobre a possibilidade de financiar uma transação para tornar Tesla uma empresa de capital fechado - talvez até de uma forma que garantiria a maior parte da empresa para os sauditas. Uma dessas reuniões ocorreu em 31 de julho na fábrica de Tesla, de acordo com uma pessoa familiarizada. Mas o fundo saudita não se comprometeu a fornecer dinheiro, disseram duas pessoas nas discussões.

Outra possibilidade em consideração é que a SpaceX, empresa de foguetes de Musk, ajudaria a financiar saída da bolsa de valores e assumiria uma participação acionária na montadora, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O tuíte de Musk deu início a uma reação em cadeia.

Uma hora e 20 minutos após a publicações, com as ações da Tesla subindo 7%, a bolsa de valores Nasdaq interrompeu as negociações, e Tesla publicou uma carta aos funcionários explicando as razões para possivelmente tornar a empresa privada. Quando as ações voltaram a ser negociadas, elas continuaram a subir, encerrando o dia com um ganho de 11%.

No dia seguinte, investigadores do escritório da Securities and Exchange Commission (SEC) em São Francisco pediram explicações a Tesla. Normalmente, essas informações relevantes sobre os planos de uma empresa pública são apresentadas em detalhes após uma extensa preparação interna e emitidas por meio de canais oficiais. Os membros da diretoria, pegos de surpresa pela declaração de movimentação de mercado do presidente-executivo, ficaram irritados por não terem sido informados, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. Eles se esforçaram para montar uma declaração pública tentando neutralizar um alvoroço crescente sobre a comunicação aparentemente aleatória.

Musk disse na entrevista que os membros do conselho não se queixaram do seu tuíte. "Não me lembro de receber nenhuma comunicação do conselho", disse ele. "Eu definitivamente não recebi ligações de diretores chateados".

Mas logo após o Times publicar sua entrevista com Musk, ele acrescentou através de um porta-voz da Tesla que Antonio Gracias, diretor independente da Tesla, havia de fato entrado em contato com ele para discutir a publicação, e que ele concordou em não tuitar novamente sobre o possível acordo de fechamento de capital, a menos que ele tenha discutido com o conselho.

Joe Skipper/Reuters O bilionário Musk é conhecido por constantemente se envolver em polêmicas

"Tá tudo bem". Na entrevista, Musk acrescentou que não se arrependia de seu post no Twitter - “Por que eu iria?” - e disse que não tinha planos de parar de usar a rede social. Alguns membros do conselho, no entanto, disseram recentemente a Musk que ele deveria excluir o Twitter e se concentrar em fazer carros e lançar foguetes, segundo pessoas a par do assunto.

A investigação da SEC parece estar se intensificando rapidamente. Apenas alguns dias após o pedido de informações da agência, a diretoria da Tesla e a Musk receberam intimações da SEC, segundo uma pessoa a par do assunto. Os membros do conselho e Musk estão se preparando para se reunir com funcionários da SEC, na próxima semana, disse a pessoa.

Cansaço. Musk alternava entre risos e lágrimas. Ele disse que trabalhava até 120 horas por semana recentemente - repetindo o motivo que citou em um recente pedido público de desculpas a um analista que ele havia repreendido. Na entrevista, Musk disse que não tirou mais de uma semana de folga desde 2001, quando estava de cama com malária.

"Houve momentos em que não saí da fábrica por três ou quatro dias ", disse ele. “Isso realmente me evitou de ver meus filhos e amigos”. Musk parou de falar, aparentemente dominado pela emoção.

Ele completou 47 anos em 28 de junho e disse que passou as 24 horas completas de seu aniversário no trabalho. "A noite toda - sem amigos, nada", disse, lutando para pronunciar as palavras.

Dois dias depois, ele foi escalado para ser o padrinho do casamento de seu irmão, Kimbal, na Catalunha, na Espanha. Musk disse que ele voou diretamente da fábrica, chegando apenas duas horas antes da cerimônia. Imediatamente depois, ele voltou ao avião e retornou direto para a sede da Tesla, onde o trabalho de fabricação do Modelo 3 estava acontecendo.

Musk parou novamente.

"Eu pensei que o pior tinha acabado", disse ele. "Mas do ponto de vista da dor pessoal, o pior ainda está por vir."

Ele culpou os vendedores a descoberto - investidores que apostaram que as ações da Tesla perderão valor - por muito do seu estresse. Ele disse que estava se preparando para "pelo menos alguns meses de extrema tortura dos vendedores a descoberto, que estão desesperadamente empurrando uma narrativa que possivelmente resultará na destruição de Tesla".

Referindo-se aos vendedores a descoberto, ele acrescentou: "Eles não são burros, mas não são super inteligentes. Eles estão bem. Eles são espertos.”

5 livros que inspiraram Elon Musk











Foto: Rebecca Cook/Reuters Elon Musk, criador da Tesla, SpaceX e The Boring Company, é um autodidata. Leitor voraz, Musk aproveitou algumas entrevistas para dar dicas de livros que o levaram a ser o famoso bilionário excêntrico que é hoje. Confira quais são as leituras consideradas indispensáveis por ele Foto: Amazon Não foi do dia para a noite que Elon Musk começou a pensar em criar empresas com projetos inacreditáveis. Até que isso acontecesse, o bilionário teve de ler muitos livros de fantasia e ficção científica. A trilogia do Senhor dos Anéis é uma das dicas de Musk, que leu quando ainda era um garoto da África do Sul. Foto: Amazon O adolescente Musk teve uma crise existencial quando tinha 15 anos e decidiu ler alguns nomes importantes para a literatura, como Friedrich Nietzsche, na tentativa de encontrar seu lugar no mundo. Não deu certo. Foi quando o jovem encontrou o livro de Douglas Adams que conta a história de um jovem que mora no espaço. E aí, lembrou-se de alguma empresa de Musk? Foto: Amazon O bilionário dono da Tesla, Space X e The Boring Company é fã declarado do inventor Benjamin Franklin, um dos primeiros a provar que raios são dotados de eletricidade. Musk considera Franklin como um exemplo de empreendedor que, assim como ele, começou “do nada”. Foto: Amazon O que você faria se tivesse uma empresa de foguetes, mas que não entendesse nada sobre isso? Elon Musk decidiu comprar e ler um livro. O executivo conta que, para entender sobre design estrutural de foguetes, se debruçou no livro de J. E. Gordon, um cientista britânico de materiais. Foi isso, diz Musk, que o fez entender o básico da ciência que o ajudou a alavancar o SpaceX. Foto: Amazon Elon Musk é, sem dúvida, um dos principais críticos do uso de inteligência artificial de forma desordenada. O empreendedor já chegou a comparar o perigo da tecnologia com armas nucleares. O livro de Nick Bostrom é indicado por Musk para quem quer entender o que aconteceria se a inteligência artificial ultrapassasse a humana.

Mais de uma vez. Os tuítes de Musk em 7 de agosto foram os mais recentes de vários surtos que haviam sido investigados. Ele brigou com os vendedores a descoberto e com os analistas por fazer perguntas “chatas e sem graça”. E depois de enviar uma equipe de engenheiros de uma de suas empresas para ajudar a resgatar membros de uma equipe de futebol na Tailândia, ele atacou um mergulhador que desprezou o gesto, ridicularizando-o no Twitter chamando-o de pedófilo.

Para ajudar a dormir quando ele não está trabalhando, Musk disse que às vezes toma Ambien. "Muitas vezes é uma escolha de não dormir ou Ambien", disse ele.

Mas isso tem preocupado alguns membros do conselho, que notaram que às vezes a droga não adormece Musk, mas contribui para as sessões do Twitter no fim da noite, de acordo com uma pessoa familiarizada. Alguns membros do conselho também estão cientes de que Musk usou drogas recreativas.

Os executivos da Tesla tentam há anos recrutar um diretor de operações ou um executivo número 2 para assumir algumas das responsabilidades diárias de Musk. Um par de anos atrás, Musk disse, a empresa se aproximou de Sheryl Sandberg, que é o segundo executivo mais alto do Facebook.

Musk disse que "pelo que sei", "não há buscas ativas no momento". Mas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que uma busca está em andamento, e uma pessoa disse que se intensificou após os tuítes de Musk.

Posicionamento. Em resposta, a Tesla forneceu uma declaração que atribuiu ao seu conselho, excluindo Musk. "Houve muitos rumores falsos e irresponsáveis ​​na imprensa sobre as discussões do conselho da Tesla", disse o comunicado. “Gostaríamos de deixar claro que o compromisso e dedicação da Elon para a Tesla é óbvio. Nos últimos 15 anos, a liderança da Elon na equipe Tesla levou a Tesla a crescer de uma pequena startup a ter centenas de milhares de carros na estrada que os clientes adoram, empregando dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo e criando um valor significativo para os acionistas no processo."

Musk disse que não tinha planos de abrir mão de sua função dupla como presidente e diretor executivo.

Mas, acrescentou, “se você tem alguém que possa fazer um trabalho melhor, por favor, me avise. Eles podem ter o trabalho. Existe alguém que possa fazer melhor o trabalho? Eles podem ter as rédeas agora mesmo.”