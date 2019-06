Mario Anzuoni/Reuters Mena Massoud comprou o Model 3 da Tesla um dia antes do acidente com o carro

A estrela do filme de live-action Aladdin, Mena Massoud, está processando a montadora de carros elétricos Tesla. O ator alega que um defeito na suspensão de seu Model 3 causou o estouro da roda dianteira fazendo com que o seu carro colidisse com um árvore.

Massoud disse que estava com o carro apenas há um dia e que por isso vai processar a Tesla alegando negligência e quebra de garantia.

Em um comunicado ao site americano Business Insider, um porta-voz da Tesla contradisse o relato de Massoud, dizendo que a "roda do carro foi arrancada porque o motorista bateu em uma árvore em alta velocidade".

Na internet, um incidente como o de Mena é conhecido como "roda de quem", e tornou-se algo como uma tradição maldita da Tesla. Isso porque o site da National Highway Safety Transportation Administration está repleto de reclamações anônimas sobre suspensões quebradas, e há sites dedicados a identificar as rodas na natureza.

A Tesla emitiu vários boletins de serviço técnico advertindo a mecânica dos problemas de suspensão com seus carros Modelo S e X. Mas a fabricante nunca emitiu um recall para esse problema.

Em um dos boletins técnicos - emitido para os modelos 2016 dos carros S e X em fevereiro de 2017 - alertou: "Alguns modelos dos veículos S e X podem ter sido fabricados com braços dianteiros de suspensão dianteira que podem não atender às especificações de resistência da Tesla. No caso de falha no link, o motorista ainda pode manter o controle, mas o pneu pode entrar em contato com o revestimento do arco da roda ".