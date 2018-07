REUTERS/Denis Balibouse/File photo O Yahoo anunciou em setembro do ano passado que hackers apoiados por um governo estrangeiro cometeram roubo em massa de informação que afetou 500 milhões de contas

O governo dos Estados Unidos acusou nesta quarta-feira, 15, dois espiões russos do Serviço Federal de Segurança (FSB, antiga KGB) e outros dois hackers, contratados supostamente pela Rússia, de roubarem os dados de cerca de 500 milhões de usuários do Yahoo, em 2014.

Esta é a primeira vez que o governo americano apresenta acusações por ataques cibernéticos contra funcionários públicos do governo russo.

Em entrevista coletiva no Departamento de Justiça, uma das responsáveis pela investigação, Mary McCord, afirmou que os acusados roubaram dados do Yahoo para espionar jornalistas russos, empregados de serviços financeiros e funcionários públicos americanos e russos.

"Os acusados atacaram contas do Yahoo de funcionários dos governos russo e americano, como profissionais dedicados à segurança cibernética, diplomatas e militares", disse McCord.

Os dados do Yahoo também serviram aos acusados para acessar as contas das vítimas em outras plataformas, como o Google, já que os usuários compartilhavam senhas.

Perfil. Os agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) acusados são Dmitry Dokuchaev e Igor Sushchin, funcionários russos que se dedicam a investigar os crimes cibernéticos, segundo detalhou McCord em entrevista coletiva.

"Dmitry Dokuchaev e Igor Sushchin, ambos funcionários do FSB, protegeram, dirigiram, facilitaram e ainda pagaram hackers para que coletassem informação através de invasões informáticas nos Estados Unidos e em outros lugares", relatou McCord.

Outro dos homens acusados é Alexsey Belan, um dos hackers mais procurados pelo FBI e que já foi acusado duas vezes por ataques cibernéticos que afetaram milhões de pessoas, disse o Departamento de Justiça dos EUA. Ele chegou a acessar 30 milhões de contas do Yahoo e buscava especificamente informação financeira dos usuários, como números de cartões de crédito, para poder lucrar com o crime.

O outro hacker acusado pelos Estados Unidos é Karim Baratov, que foi detido no Canadá na terça-feira, 14.

Histórico. O Yahoo anunciou em setembro do ano passado que hackers apoiados por um governo estrangeiro cometeram roubo em massa de informação que afetou 500 milhões de contas em 2014.

Depois, em dezembro do ano passado, o Yahoo reconheceu que tinha sido vítima de outro ataque informático em 2013, que afetou bilhão de usuários. Por fim, em março deste ano, a empresa disse que 32 milhões de contas foram invadidas por falha em cookies.

As notícias sobre estes ataques informáticos chegaram depois que o Yahoo acertou em julho do ano passado a venda à gigante de telecomunicações Verizon, uma operação de US$ 4,8 bilhões que ficou em interdição por conta dos ataques cibernéticos.