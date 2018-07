AP

O registro de drones deverá se tornar obrigatório nos Estados Unidos até o final deste ano. Segundo o jornal inglês The Guardian, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e o Departamento de Transporte (DOT) vão estudar propostas feitas no último sábado, 21, por uma força tarefa da indústria de drones comerciais. Se aprovada, a legislação deve entrar em vigor até o Natal deste ano e vai exigir uma licença individual para cada dispositivo em funcionamento.

A força tarefa da indústria, que é composta por empresas como Google e Amazon, foi chamada pelo governo no último mês para criar regras com o objetivo de controlar com mais segurança a utilização de drones com fins comerciais. A urgência começou após uma série de incidentes envolverem dispositivos não tripulados. A previsão é de que 700 mil aeronaves não tripuladas sejam vendidas até o final deste ano nos EUA.

Após entregar as propostas no último sábado, 21, a força tarefa deverá aguardar o estudo do relatório pela FAA, que vai analisar uma série de sugestões do público antes de firmar uma regra permanente. Poucos detalhes do novo relatório foram divulgado até o momento. Segundo a agência de notícias Associated Press, apenas drones com peso maior que 250 gramas terão de ser registrados antes de voar em céu norte-americano.

As atuais regras para drones com fins de entretenimento, entretanto, não deverão ser alteradas. Atualmente, elas são brandas e permitem que os drones voem abaixo de 120 metros sem nenhum tipo de registro.