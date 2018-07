Jim Urquhart/REUTERS

O governo dos Estados Unidos realizou nesta quinta-feira, 5, o leilão final de bitcoins apreendidas durante processo contra o criador do Silk Road, um mercado negro online onde as moedas virtuais podem ser utilizadas para comprar drogas ilegais e outros produtos.

No leilão online de seis horas, que começou às 11h (horário de Brasília), foram ofertadas 44.341 bitcoins avaliadas em aproximadamente em US$ 17,8 milhões.

As bitcoins são as últimas a permanecer em custódia em conexão com a processo federal contra Ross Ulbricht, que operava o Silk Road, segundo as autoridades.

O Silk Road operou por mais de dois anos, gerando mais de US$ 214 milhões em vendas de drogas e outros produtos ilícitos utilizando bitcoins, antes de ser fechado em outubro de 2013, disseram promotores.

Bitcoins são utilizadas como veículos para transferir rápido e anonimamente dinheiro pelo mundo via a Internet, sem necessidade de verificações de terceiros. Por isso se tornaram controversas, mas também atraentes para usuários que abrangem desde traficantes de drogas até aqueles que buscam burlar os controles de capital.

