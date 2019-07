Loic Venance / AFP O escândalo da Cambridge Analytica é a maior das várias polêmicas que o Facebook enfrentou nos últimos anos e tem implicações políticas

SAN FRANCISCO, EUA - A Comissão do Mercado de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) e o Facebook chegaram a um acordo a partir do qual a rede social pagará uma multa de mais de US$ 100 milhões por não ter informado seus investidores sobre sua gestão de privacidade, segundo o jornal The Wall Street Journal.

Citando fontes anônimas com conhecimento do caso, a publicação disse que o acordo será anunciado publicamente nesta quarta-feira, 24, e que é o resultado de uma investigação iniciada após o escândalo da consultoria britânica Cambridge Analytica, que compilou dados de milhões de usuários da plataforma sem o consentimento deles e para fins políticos.

Depois de conduzir as investigações relevantes, a SEC descobriu que a empresa liderada por Mark Zuckerberg não informou devidamente seus investidores que desenvolvedores e outras pessoas de fora da empresa haviam obtido dados de usuários sem a permissão deles, o que é uma violação das políticas do Facebook.











A multa da SEC não se baseia no potencial efeito pernicioso que essas práticas podem ter para os usuários - não está sendo investigado por outras agências americanas -, mas no fato de que, ao não informar os acionistas, assumiram um risco extra sem estarem cientes disso.

O escândalo da Cambridge Analytica é a maior das várias polêmicas que o Facebook enfrentou nos últimos anos e tem implicações políticas, já que os dados dos usuários foram usados para desenvolver perfis psicológicos dos eleitores americanos.

Esses perfis foram supostamente vendidos, entre outros, à campanha do atual presidente dos EUA, Donald Trump, durante as eleições de 2016.

Em paralelo à multa da SEC, como adiantou o jornal, também é esperado que nesta quarta seja anunciado o acordo com a Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês), cuja multa chegaria a US$ 5 bilhões, a maior já imposta pela agência a uma empresa de tecnologia.

Além da multa econômica, o Wall Street Journal também informou que a decisão da FTC impõe que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, certifique pessoalmente a cada trimestre que a empresa está "tomando medidas para proteger a privacidade dos usuários".