Mark Schiefelbein/AP Photo O grupo chinês é segundo na venda de smartphones, atrás somente da Samsung

O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira, 4, que os Estados Unidos não querem discutir com a China a inclusão da Huawei em sua lista negra de empresas que não podem fazer negócios com grupos americanos, já que as duas maiores economias do mundo tentam acabar com as tensões comerciais.

“(A Huawei) é uma preocupação de segurança nacional”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “A Huawei é uma grande preocupação das nossas forças armadas, das nossas agências de inteligência, e não estamos fazendo negócios com a Huawei.”

“Veremos o que acontece em relação à China, mas a Huawei não é um tema que queremos discutir, sobre o qual queremos falar agora.” Não ficou claro se os comentários de Trump indicaram uma mudança sobre se ele estaria aberto a discutir a gigante tecnológica chinesa nas negociações comerciais com Pequim.

O presidente dos EUA no passado disse que estaria aberto a incluir a Huawei nas negociações para chegar a um acordo comercial com Pequim. Trump e o presidente chinês, Xi Jinping concordaram que os EUA iriam aliviar restrições à Huawei e a China iria fazer compras não especificadas de produtos agrícolas dos EUA.

Os Estados Unidos colocaram a Huawei na chamada Lista de Entidades do Departamento de Comércio em maio, por questões de segurança nacional. Geralmente, as peças e componentes dos EUA não podem ser vendidos para aqueles na lista sem licenças especiais.