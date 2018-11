REUTERS/Hannibal Hanschke A Huawei tem dois centros, no Reino Unido e na Alemanha, para checar a segurança de seus aparelhos

O governo dos Estados Unidos está tentando convencer países aliados a parar de usar equipamentos da fabricante chinesa Huawei, alegando riscos de cibersegurança. A informação é do Wall Street Journal. Fontes disseram ao jornal que os EUA já conversaram com Alemanha, Japão e Itália, e chegaram até a oferecer incentivos fiscais a países que optarem por não usar aparelhos Huawei.

Os Estados Unidos já proibiram o uso de equipamentos da Huawei dentro do governo. Segundo o Wall Street Journal, o medo agora é que bases militares americanas no exterior estejam vulneráveis a invasões hackers ao usarem aparelhos da empresa.

A Huawei afirma que opera independentemente do governo chinês. Mesmo assim, lideranças do FBI, CIA e NSA já alertaram contra o uso de telefones e outros serviços oferecidos pela fabricante. A empresa chinesa tem dois centros, no Reino Unido e na Alemanha, para checar a segurança de seus aparelhos.

Em resposta à reportagem, a Huawei mostrou preocupação com a medida americana. "Se o comportamento de um governo se estender além de sua jurisdição", afirmou, "essa atividade não deve ser estimulada"

A Huawei expressou sua surpresa e disse estar preocupada com os esforços relatados para influenciar os aliados dos EUA. "Se o comportamento de um governo se estender além de sua jurisdição, essa atividade não deve ser estimulada".