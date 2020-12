Erin Scott/Reuters Facebook pode ser o segundo grande processo dos Estados Unidos contra uma empresa de tecnologia no ano

Um grupo de Estados norte-americanos liderado por Nova York está investigando o Facebook por possíveis violações antitruste e planeja abrir um processo contra a empresa na próxima semana, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto na quarta-feira, 2.

Seria o segundo grande processo movido contra uma gigante da tecnologia neste ano. O Departamento de Justiça também processou o Google, em outubro. Mais de 40 Estados planejam assinar o processo, disse uma fonte, sem identificá-los.

O Facebook se recusou a comentar. Um porta-voz do gabinete do procurador-geral de Nova York também não quis falar sobre o assunto.

Não se sabe que acusações os Estados planejam incluir no processo. Uma alegação frequentemente feita contra o Facebook é que ele buscou estrategicamente comprar pequenos rivais potenciais, geralmente com um grande prêmio. Isso inclui o Instagram em 2012 e o WhatsApp em 2014.

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, argumentou em depoimento no Congresso dos EUA que a empresa tem uma série de concorrentes, incluindo outras gigantes da tecnologia. Ele defendeu aquisições polêmicas como Instagram e WhatsApp, dizendo que a companhia ajudou a expandir as plataformas de pequenas e insignificantes para grandes potências.