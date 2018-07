Reuters

Obama quer que Congresso aprove orçamento de US$ 4 bi para acelerar automação de veículos

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos vai definir propostas nesta quinta-feira, 14, para aliviar algumas regras de segurança para permitir que mais carros sem motorista trafeguem em estradas do país. A decisão é parte de um esforço mais amplo para acelerar o desenvolvimento de veículos autônomos.

O secretário de Transportes Anthony Foxx deve anunciar a nova orientação para testes de veículos autônomos em Detroit. Ele também vai anunciar que o presidente dos EUA, Barack Obama, vai pedir que o Congresso aprove quase US$ 4 bilhões em 10 anos para acelerar a automação de veículos.

As principais montadoras e empresas de tecnologia, lideradas pela Alphabet, estão competindo para desenvolver e vender veículos sem motorista, mas se queixaram de que as regras de segurança estaduais e federais estão impedindo testes e a implementação final de tais veículos.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego nas Estradas (NHTSA), que Foxx supervisiona, dirá às montadoras que pode isentar até 2,5 mil veículos de alguns padrões de segurança por até dois anos – movimento que poderia permitir ao Google colocar seus carros de auto-condução em estradas dos EUA.

Reguladores vão impor como condição que as empresas demonstrem que os seus carros autônomos podem operar com segurança e planejem uma orientação formal “sobre a implantação e operação segura de veículos autônomos” no prazo de seis meses.

Pelas regras atuais, carros de teste do Google deve ter volantes e pedais. A NHTSA está incentivando as montadoras a buscar a invalidação de regras de segurança, se necessário para obter carros sem motorista na estrada. Também planeja trabalhar por regulamentos estaduais uniformes sobre carros sem motorista.

