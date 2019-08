Mark Schiefelbein/AP Photo O grupo chinês é segundo na venda de smartphones, atrás somente da Samsung

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos recebeu mais de 130 pedidos de empresas para obter licenças de venda de produtos americanos à Huawei, disseram três fontes, quase dois meses depois de o presidente americano, Donald Trump, ter anunciado que algumas vendas seriam permitidas.

Mas o governo Trump ainda não concedeu nenhuma licença para vendas à empresa, disseram pessoas familiarizadas com o processo que conversaram com a Reuters sob condição de anonimato. A paralisação coincide com mensagens contraditórias de Trump sobre a guerra comercial EUA-China, que reduziram as esperanças de decisões rápidas sobre os pedidos de licenças para vender à Huawei, a maior produtora mundial de equipamentos de telecomunicações.

Isso gerou bilhões de dólares em vendas perdidas para fabricantes de chips, empresas de software e outras na cadeia de fornecimento da Huawei nos EUA. “Ninguém no ramo executivo sabe o que (Trump) quer e todos têm medo de tomar uma decisão sem saber”, disse William Reinsch, ex-funcionário do Departamento de Comércio.

O número atual de pedidos de licença, não divulgados anteriormente, excede em muito os 50 que o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, revelou ter recebido em julho.

Um porta-voz do Departamento de Comércio disse: “O processo interinstitucional, avaliando os pedidos de licença relativos à Huawei e suas afiliadas não americanas, está atualmente em andamento.”

A Huawei não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas pediu aos Estados Unidos que retirem a empresa da chamada lista de entidades e que acabem com o que chamou de “tratamento injusto”.

Alto padrão. Mesmo sem ter certeza se poderá usar o sistema operacional Android, do Google – um dos produtos e serviços que entraram na lista que não pode ser usada pela Huawei por conta do boicote, a empresa chinesa anunciou que pretende lançar celulares de alto padrão até o final do ano no mercado europeu.

Segunda maior fabricante de smartphones do mundo, a Huawei deve revelar uma nova linha de celulares premium, a Mate 30, no dia 18 de setembro, em um evento em Munique, segundo fontes próximas à empresa, embora não haja confirmação de quando os produtos irão ao mercado. É fácil especular que a Huawei aguardará algum tempo para saber se o aparelho poderá usar o Android, esperando os próximos capítulos da guerra comercial entre EUA e China.