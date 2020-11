Dado Ruvic/Reuters EUA acusam o aplicativo chinês TikTok de espionagem

O governo americano concedeu nesta quarta-feira, 25, uma nova prorrogação do prazo para a empresa chinesa ByteDance vender o app de vídeos TikTok nos Estados Unidos. Segundo a rede social, a nova data limite para o acordo agora é 4 de dezembro.

O prazo inicial para a companhia chinesa fechar um acordo acabou no dia 12 de novembro. Essa ordem emitida em agosto, porém, já havia sido recebido uma prorrogação de 14 dias, que expiraria nesta sexta-feira.

Sob pressão do governo do presidente Donald Trump, a ByteDance está em negociações há meses para finalizar um acordo com o Walmart e a Oracle para transferir os ativos da TikTok nos EUA para uma companhia americana.

O Tesouro dos Estados Unidos não comentou o assunto nesta quarta-feira.

A novela da permanência do TikTok nos Estados Unidos se arrasta desde o meio do ano, quando o governo de Donald Trump afirmou que o TikTok e seu compatriota WeChat ofereciam riscos à segurança nacional, uma vez que coletavam dados de 100 milhões de americanos e supostamente os repassavam ao governo chinês. O TikTok nega as acusações, que nunca foram baseadas em provas.