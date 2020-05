A Apple anunciou que a Worldwide Developers Conference, a WWDC, conferência anual de desenvolvedores da empresa, vai ser online neste ano, por conta da pandemia de coronavírus no mundo. O evento começará no dia 22 de junho, segundo anúncio feito no site da empresa nesta terça-feira, 5.

A WWDC acontece sempre no mês de junho, em San Jose, nos EUA, sendo a principal conferência de desenvolvedores da companhia, e traz novidades de software da empresa, como iOS e macOS. Em março, a Apple já havia anunciado que o evento não seria realizado presencialmente, mas online, ainda no meio de 2020.

Apple vai realizar o WWDC apenas na internet

Além da realização virtual, a 31ª edição da conferência vai contar com a Swift Student Challenge, apresentada pela Apple como uma oportunidade para estudantes para demonstrar conhecimentos de codificação. Estudantes interessados em programar com o Swift Playground devem enviar suas criações até o dia 17 de maio. O projeto deve ser uma cena interativa de até três minutos.

O evento será gratuito para desenvolvedores e poderá ser acessado tanto pelo aplicativo quanto pelo site Apple Developer. A Apple ainda não divulgou quais serão as atrações presentes na conferência, mas afirmou que a lista de nomes será divulgada no site do evento no mês de junho.