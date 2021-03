Divulgação/Apple A WWDC é o evento anual para desenvolvedores da Apple

A Apple anunciou nesta terça-feira, 30, que a Worldwide Developer Conference (WWDC) 2021, evento anual de desenvolvedores da empresa, acontecerá na semana de 7 a 11 de junho deste ano e será totalmente online, repetindo o modelo visto ao longo de 2020 durante a pandemia de covid-19, em que não há plateia e todos os anúncios são gravados anteriormente.

A WWDC é conhecida por ser o palco onde são reveladas as novidades dos próximos sistemas operacionais da empresa, como o iOS, iPadOS, watchOS e macOS. Além disso, o evento reúne desenvolvedores que trabalham nos aplicativos do ecossistema da empresa, trazendo palestras e reuniões para a comunidade.

O evento é gratuito para desenvolvedores já cadastrados nas plataformas da Apple. As novidades dos sistemas operacionais da empresa costumam ser apresentadas na abertura do evento, que neste ano devem ser reveladas no dia 7 de junho.