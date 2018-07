Reprodução Aplicativo tem cerca de 120 milhões de usuários no mundo

A Evernote anunciou nesta quarta-feira, 25, que atingiu a marca de 10 milhões de usuários brasileiros de seu aplicativo. Com cerca de 175 milhões de usuários em todo o mundo, a base de usuários brasileira foi uma das que mais cresceu nos últimos meses, de acordo com a empresa. O aumento foi de 85% em comparação com o mês de maio do ano passado.

Os brasileiros representam 50% do público da América Latina que utiliza o aplicativo, cuja base chegou a 20 milhões. “Para nós, significa que a América Latina se consolidou como uma das regiões mais importantes para a empresa, ultrapassando a China e a Europa, por exemplo”, disse o gerente geral do Evernote para América Latina, Luis Samra, por meio de nota.

Para a empresa, o aumento da base de usuários no Brasil está relacionado ao crescimento do uso de smartphones, ao perfil brasileiro de demorar um pouco para adotar novas tecnologias e devido a parcerias com outras empresas, como a integração da plataforma ao serviço de armazenamento de arquivos em nuvem Google Drive.

A ideia da Evernote, que foi lançada em 2008, é facilitar a vida das pessoas. Com o aplicativo, os usuários podem organizar notas, textos, páginas da web, imagens e até mesmo realizar um debate sobre determinado tema ou assunto com outras pessoas dentro do próprio aplicativo. Ou seja, é um ambiente virtual para organização.

A Evernote conta, atualmente, com fortes concorrentes no mercado. A Microsoft possui o OneNote e o Google tem o Keep. Outros apps, com menor alcance, também abocanham parte do mercado de notas, listas e organização.