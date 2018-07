REUTERS/Tyrone Siu Ex-engenheira do Uber diz que o ambiente de trabalho na empresa era "insuportável"

A ex-engenheira do Uber Ingrid Avendaño abriu um processo contra o aplicativo de caronas Uber alegando que sofreu assédio sexual, retaliações e discriminação de gênero e etnia. A ação não é a primeira do tipo sofrida pela empresa, que na última semana deixou de exigir arbitragem para resolver denúncias de assédio ou agressão sexuais, o que garante às vítimas várias opções legais.

Em seus relatos, a ex-engenheira contou que o ambiente de trabalho na empresa era “insuportável”. Além do assédio sexual, ela disse que recebia salário inferior ao dos colegas homens e brancos. Avendaño também falou que sofreu retaliação da empresa, e que todo esse estresse de trabalhar no Uber fez com que ela fosse hospitalizada por três semanas.

Mais casos. Os depoimentos de Avendaño citam Susan Fowler, ex-funcionária do Uber que foi a primeira a denunciar publicamente um caso de assédio sexual dentro da empresa. As duas trabalhavam no mesmo departamento e tinham alguns chefes em comum. Avendaño critica a falta de atenção que a empresa deu ao caso de Fowler e também ao seu próprio caso, já que as denúncias iniciais que ela vez foram negligenciadas.

Mudanças. A resposta do Uber ao processo da ex-engenheira mostrará se a empresa de fato está mudando a forma de abordar esse tipo de questão. No dia 15 de maio, o Uber se tornou a segunda grande empresa a deixar de exigir o uso de câmaras de arbitragem para resolver casos envolvendo assédio sexual ou violência, o que dá às vítimas outras opções para exigir seus direitos na Justiça comum.

A mudança faz parte de uma série de alterações na política de gestão da empresa adotadas depois que o iraniano Dara Khosrowshahi assumiu a liderança da empresa, em agosto do ano passado.