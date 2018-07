Leia mais

Ex-presidente executivo do Twitter, Dick Costolo mostrou que nem ele está completamente seguro na rede social de microblosg. No último domingo, 19, o executivo teve sua conta invadida pelos mesmos cibercriminosos que, recentemente, invadiram o perfil do cofundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. Costolo, no entanto, já retomou o controle de seu perfil no Twitter.

O grupo de cibercriminosos OurMine reinvidicou a autoria dos ataques. Assim como aconteceu com Zuckerberg, várias mensagens foram postadas no microblog de Costolo. “Ei, é o OurMine, nós estamos apenas testando sua segurança, por favor contate-nos”, disse um tuítes publicado pelos invasores.

Após retomar o controle de sua conta, Costolo afirmou que a conta de um outro serviço foi invadida — provavelmente o Pinterest — e os tuítes conseguiram ser publicados por meio dela. “Parece que uma conta antiga de outro serviço que postava no Twitter foi comprometida, não meu Twitter. Eu já a recuperei. Obrigado a todos”, disse o executivo, por meio de sua conta no Twitter.

Costolo foi presidente executivo do Twitter entre 2010 e 2015, quando deixou o cargo. Em seu lugar, Jack Dorsey, cofundador da plataforma, assumiu o posto.