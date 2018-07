Reuters Competição entre Uber e Google aumentou nos últimos meses

Executivo do Google, David Drummond deixou de ser membro do conselho de administração do Uber. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 29, pela empresa de compartilhamento de corridas.

A ação reflete a crescente sobreposição entre as empresas, que concorrem no negócio de veículos autônomos.

Drummond entrou no conselho do Uber após a empresa receber investimento de US$ 250 milhões da GV, o braço de capital de risco da Alphabet, a empresa controladora do Google, em 2013. O valor foi um dos maiores investimentos da companhia, acordo no qual Drummond estava envolvido.

"Recentemente deixei o conselho do Uber dada a sobreposição entre as duas companhias", disse Drummond em comunicado. "O Uber é uma companhia fenomenal e foi um privilégio trabalhar com o time durante mais de dois anos".

Drummond se juntou ao Google em 2002 e é vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo para a Alphabet.

O site de notícias de tecnologia The Information recentemente relatou que a Uber excluiu Drummond de encontros do conselho, citando três pessoas próximas à situação, e que a companhia também está blindando informações do membro do conselho David Krane, também da GV.