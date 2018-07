Evan Vucci/AP Photo Presidente eleito dos Estados Unidos

Executivos de grandes empresas de tecnologia, como Apple e Facebook, foram convidados para uma reunião com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima quarta-feira, 14. As informações, divugadas pelo site de tecnologia Recode neste domingo, 11, foram confirmadas por apenas algumas das empresas participantes.

Microsoft, Intel, Oracle, Google, Facebook e Apple estão entre as empresas que farão parte de um "grupo muito inebriante de menos de uma dúzia executivos, que compreende a maioria dos representantes do setor", disse o site Recode. Dentre representantes, estão os presidentes executivos das companhias, como Tim Cook, da Apple; Larry Page, do Google; e Satya Nadella, da Microsoft. Para o Facebook, está confirmado a diretora operacional, Sheryl Sandberg.

Empresário bilionário e presidente executivo da Tesla Motors, Elon Musk também deverá estar presente no encontro de acordo com o Wall Street Journal.

"Eu pretendo dizer ao presidente eleito que estamos com ele e estamos aqui para ajudar em qualquer maneira que pudermos", disse o presidente executivo da Oracle, Safra Catz, em um comunicado enviado por e-mail. "Se ele pode reformar o código fiscal, reduzir a regulamentação e negociar melhores acordos comerciais, a comunidade de tecnologia dos EUA será mais forte e mais competitiva do que nunca."

O presidente executivo e fundador da Amazon, Jeff Bezos, também foi convidado e é provável que participe da reunião, disse o site Recode. Alguns executivos, no entanto, já disseram que não poderão comparecer ou nem ao menos foram convidados, como é o caso de executivos da Netflix, Airbnb, Uber e Dropbox. " Eu acho que o meu convite se perdeu no correio", brincou um dos executivos ao Recode, sem revelar sua identidade.