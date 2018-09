AFP/Christof Stache Apple tem investido em conteúdo próprio nos últimos meses.

Após a reforma tributária proposta pelo presidente Donald Trump ter sido aprovada em dezembro nos Estados Unidos, a fabricante norte-americana Apple pode conseguir repatriar uma alta quantia de dinheiro que está no exterior, o que pode aumentar seu apetite para aquisições. Com base nisso, analistas do Citi estimam, em um novo relatório, que há 40% de chances de a Apple comprar a Netflix e 30% de adquirir a Disney.

Hoje, a empresa de Cupertino tem cerca de US$ 252 bilhões guardados, mas boa parte dessa quantia está em territórios fora dos EUA e, até o momento, era impossível trazer esse dinheiro de volta para o país. O montante, segundo os analistas, cresce US$ 50 bilhões ao ano. “Historicamente, a Apple evitou repatriar dinheiro para os EUA para evitar grandes taxações. Por isso, a reforma tributária pode permitir que a empresa coloque o dinheiro em uso”, dizem os analistas, no relatório.

Segundo o Citi, a Apple mantém mais de 90% de seu dinheiro fora dos EUA, então a empresa poderia se beneficiar se fizesse uma repatriação única. “Com uma taxação de 10% sobre o dinheiro, a empresa teria US$ 220 bilhões para gastar com aquisições”, disseram no relatório. Com um terço desse dinheiro, a companhia poderia comprar o Netflix.

Interesse. Por anos, a Apple tem tido dificuldades em oferecer um serviço competitivo de televisão ou de filmes. O iTunes trouxe algum sucesso para a empresa, mas os usuários migraram depois para serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. Por isso, nos últimos tempos, a companhia tem investido na produção de conteúdo próprio, então faz sentido que a empresa pense em investir numa empresa com experiência no segmento.