O fundador da Tesla, Elon Musk, voltou a falar sobre utilizar suas fábricas para produzir respiradores pulmonares para ajudar os Estados Unidos no combate ao coronavírus. Desta fez, o executivo afirmou, na sua conta do Twitter, que a fábrica que fica em Buffalo, Nova York reabrirá “o mais rápido possível” para iniciar a produção dos equipamentos

Musk já tinha dito, na quinta-feira passada, 19, que, caso fosse necessário, a Tesla poderia contribuir para a produção de respiradores pulmonares para o país, que enfrenta números preocupantes de infectados pelo novo coronavírus. Segundo o jornal The New York Times, existem cerca de 160 mil aparelhos para uso no país. Já são mais de 1000 mortes por conta da COVID-19 no país.

Mike Blake/Reuters Elon Musk, presidente executivo da Tesla

A fábrica da Tesla em Nova York produz, originalmente, painéis solares, e não há informações sobre quando a produção começaria a se voltar para os ventiladores. Também não se sabe se a ação é uma parceria com a Medtronic, empresa que fabrica equipamentos hospitalares.

Para o canal de televisão americano CNBC, o presidente executivo da Medtronic Omar Ishrak disse que está expandindo a produção de ventiladores pulmonares e fazendo parcerias com empresas, incluindo a Tesla. Além da montadora de Musk, outras fábricas como GM, Ford e FCA prometeram ajudar, por meio de doações ou suprimentos, a produção de equipamentos respiratórios para os hospitais.

