Fabricação de Model 3 tem sofrido complicações nos últimos meses

No último sábado, 15, um incêndio ocorrido na fábrica da Tesla em Nevada, nos Estados Unidos, afetou a produção de veículos da empresa, que só retomaram o processo de fabricação no domingo pela manhã. Este é o segundo incidente em fábricas da Tesla nos últimos meses. Outro, de menor porte, atingiu o galpão da Califórnia no mês passado.

Os bombeiros foram acionados para conter o fogo por volta das 22h12 no horário local. A fábrica é responsável pela produção de motores elétricos e baterias para o Model 3, carro considerado indispensável para o crescimento ao longo prazo da Tesla e que tem apresentado uma série de problemas no processo de fabricação nos últimos meses.

Segundo o diretor de departamento da empresa, Joe Curtis, o fogo foi controlado por volta das 2h da manhã do domingo. O executivo disse que não houve registro de feridos ou de incidentes mais graves porque funcionários foram evacuados assim que o fogo foi constatado.

Até o momento não há detalhes sobre como começou o incêndio. O que se sabe até o momento é que o fogo teve início em um tubo de resfriamento, localizado no terceiro andar da fábrica.

Complicações. Nesta segunda-feira, 17, Elon Musk reconheceu que o incidente vai afetar diretamente na logística de entrega dos veículos, que já sofria atrasos na produção.

“Passamos pelo inferno da produção para o inferno da logística de entrega, mas esse problema é muito mais tratável e estamos progredindo rapidamente”, disse o executivo em sua página no Twitter.

O bilionário de 47 anos, que no início deste mês enfrentou a ira dos investidores por fumar maconha em uma apresentação ao vivo na internet, já tinha dito aos clientes que as entregas poderiam demorar mais que o previsto. À época, a justificativa era de que houve um aumento significativo no volume de entrega de veículos nos Estados Unidos e Canadá.

A empresa disse em agosto que espera produzir um total de até 55 mil Model 3 no terceiro trimestre. Musk disse na semana passada que a empresa vai eliminar algumas opções de cor para seus carros elétricos para agilizar a produção.

Processo. Além disso, as atitudes de Musk continuam dando o que falar e prejudicando sua imagem. Nesta segunda-feira, 17, ele foi processado por difamação por falsamente sugerir que um mergulhador britânico que ajudou a salvar 12 meninos e seu treinador de futebol de uma caverna na Tailândia em julho era "pedófilo e estuprador".

O socorrista Vernon Unsworth decidiu processar Musk depois do empresário ter dito no Twitter, em 15 de julho, que o britânico era um pedófilo, um comentário pelo qual Musk posteriormente se desculpou. A queixa também afirma que Musk chamou de Unsworth de estuprador de crianças e traficante sexual em um email ao BuzzFeed News em 30 de agosto.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Musk e da empresa. A queixa pede pelo menos US$ 75 mil de indenização, além de medidas punitivas não especificadas. Unsworth disse que se tornou um alvo de Musk após os socorristas rejeitarem a oferta do executivo de um mini submarino de sua empresa SpaceX para resgatar o time de futebol, salvo em 10 de julho, após 18 dias preso em uma caverna.

Embora Unsworth tenha dito três dias depois à CNN que a oferta de Musk era um “golpe de relações públicas” que não tinha chance de funcionar e que Musk poderia “enfiar seu submarino onde dói”, ele disse que não justificava o uso do Twitter e da mídia por Musk para difamá-lo. Unsworth disse que todas essas acusações eram falsas e que as declarações difamatórias “eram fabricadas por Musk por uma crença de que sua riqueza e posição lhe permitiam acusar falsamente e ficar impune”.