Fabricante de smartphones chegou a operar no Brasil, mas desistiu

A fabricante chinesa de smartphones e dispositivos conectados, Xiaomi, anunciou nesta quinta-feira, 3, que irá fazer sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong, A expectativa é que a empresa comece a negociar papeis na bolsa de valores em junho deste ano, quando pretende levantar cerca de US$ 10 bilhões com a manobra. Caso os valores se confirmem, este será a maior arrecadação com abertura de capital dos últimos quatro anos.

Na avaliação do mercado, a listagem na bolsa de valores deve fazer com que a Xiaomi incremente seu valor entre US$ 80 bilhões e US$ 100 bilhões. As estimativas são especialmente comemoradas por conta do período de desaceleração do mercado mundial de smartphones, que tem assustado outras fabricantes como Samsung e Apple.

Caso as expectativas sejam confirmadas, a arrecadação da empresa pelo IPO será o maior montante desde que a também chinesa Alibaba inaugurou na bolsa de Nova York, em 2014. À época o e-commerce chinês embolsou US$ 25 bilhões.

A escolha pela listagem na bolsa de Hong Kong também não foi aleatória. O IPO da fabricante é o primeiro de uma série de incentivos da bolsa para atrair empresas de tecnologia, em um cenário de disputa entre as bolsas de Hong Kong, Nova York e China continetal.

Raio-X. O anúncio permitiu que os investidores pudessem ter uma visão mais detalhada sobre a saúde financeira da empresa. A Xiaomi disse, por exemplo, que teve uma receita de US$ 18 bilhões no ano passado, 67,5% a mais que o ano anterior. Já o lucro operacional de 2017 ficou em US$ 77,7 bilhões contra os US$ 24 bilhões de 2016.

O valor arrecadado no IPO, no entanto, deve ser destinado a pesquisa e desenvolvimento, expansão no exterior e investimentos em tecnologia. A expectativa é que a empresa invista mais em sua fábrica de eletrodomésticos e aparelhos conectados à internet.