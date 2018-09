Steve Marcus/Reuters Nikon, que já não vendia mais seus produtos no Brasil, não terá mais atuação no País

A fabricante de câmeras e equipamentos fotográficos Nikon anunciou nesta segunda-feira, 17, que encerrou suas atividades no Brasil. A empresa já não vendia mais seus produtos no País desde 31 de dezembro do ano passado, devido a uma reestruturação global da companhia.

Em nota, a Nikon garantiu que produtos fotográficos com garantias válidas continuarão sendo feitas pelo Grupo Nikon. Para isso, as solicitações de reparo e assistência técnica precisarão ser feitos por um formulário online no site brasileiro da marca. Quando necessários, os serviços serão feitos pela empresa nos Estados Unidos.

Já sobre os acessórias e a assistência técnica das linhas de produtos de microscopia serão atendidos pela empresa BioLab Brasil. “Os outros distribuidores para microscópios educacionais e clínicos, Spectrun, Hoven e PMH permanecerão inalterados”, disse a Nikon no comunicado.

No fim do ano passado, a Nikon já tinha anunciado que deixaria de vender seus produtos pelo site. À época, a empresa disse que a decisão fazia parte de uma reestruturação global.

“A Nikon Corporation está otimizando as estruturas de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D), Vendas e Fabricação em uma reestruturação em escala global”, disse a empresa, em nota divulgada em seu site.