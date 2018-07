Reuters Empresa de Elon Musk agora começa a investir em caminhões elétricos autônomos.

A fabricante de carros elétricos Tesla deverá lançar seus automóveis na Índia ainda este ano. A informação foi divulgada pelo seu principal executivo, Elon Musk, nesta quarta-feira, 8, e indica o início de uma expansão mais agressiva da montadora norte-americana no mercado internacional.

"Esperamos chegar na Índia ainda no meio deste ano", disse Musk em sua conta oficial no Twitter. O executivo, no entanto, não entrou em maiores detalhes sobre a expansão para a Índia.

O mercado de automóveis na Índia é muito interessante para a Tesla, já que a s vendas de veículos elétricos no país asiático subiram 37,5%, saltando para cerca de 22 mil unidades em 2016, de acordo com a consultoria Society of Manufacturers of Electric Vehicles. Enquanto isso, carros convencionais viram um aumento de apenas 7,87% em relação ao ano anterior.

No entanto, a empresa de Musk terá que enfrentar algumas dificuldades. A primeira, e mais imediata, é a ausência de uma fábrica no sul da Ásia. Isso fará com que a Tesla, então, tenha que usar um intermediário ou pagar taxas de importação — as duas soluções, no entanto, irão acarretar em altos custos.

Além disso, a empresa terá que preparar seus carros — que contam com piloto automático — para a infraestrutura indiana, como estradas lotadas e uma rede elétrica precária. "Se o carro da Tesla funcionar na Índia, vai funcionar em qualquer outro lugar", brincou um usuário do Twitter após a confirmação de Musk.