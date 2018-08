REUTERS/Stringer Novos iPhones, que devem ser lançados em setembro, estarão disponíveis nas cores cinza, branco, azul, vermelho e laranja, entre outras, diz analista

Um vírus de computador se espalhou pelas instalações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), uma das principais fornecedoras de chips para o iPhone, divulgou a empresa no último final de semana.

Para analistas, o acontecimento vai impactar a produção do próximo iPhone, mas dificilmente haverá atrasos na entrega do novo dispositivo da Apple. Isso porque, acreditam os especialistas, a empresa já estava preparada para isso. No comunicado, divulgado no final de semana, a TSMC disse que esperava estar recuperada já nesta segunda-feira, 6.

Para Mark Li, analista da Sanford C. Bernstein, o impacto pode ser mínimo. "A longo prazo, a imagem da TSMC pode até ser arranhada, mas ainda é difícil precisar os efeitos agora", disse ele.

Já a KGI Securities, uma das consultorias que mais acertam previsões sobre o iPhone, disse que a produção não será afetada. "As cadeias de produção se preparam para esse tipo de incidente, e as fábricas costumam fabricar mais do que a demanda na fase inicial de produção", declarou a empresa, em nota nesta segunda-feira.

A Apple não quis responder às solicitações da reportagem. Já a TSMC disse não ter nenhuma informação adicional.