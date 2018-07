Qualcomm é hoje a principal fabricante de chips para smartphones

A Qualcomm, principal fabricante de chips para smartphones do mundo, divulgou hoje proposta para adquirir a NXP Semiconductors por US$ 38 bilhões, no maior negócio da história do setor de semicondutores.

O valor total da transação, porém, chega a US$ 47 bilhões – os US$ 9 bilhões de diferença são parte de dívidas da NXP que a Qualcomm deve assumir. A Qualcomm se comprometeu a pagar US$ 110 por ação da NXP, em bônus de 11,5% sobre o valor da empresa no mercado na última quarta-feira, 26.

Com a transação, a Qualcomm se torna a principal fornecedora para a recente e em expansão indústria de chips para carros. Além disso, com a compra da NXP, a Qualcomm reduzirá sua dependência do setor de smartphones, que tem sentido seus primeiros sinais de desaceleração nos últimos meses.

A aquisição é ainda uma aposta forte da Qualcomm no setor de Internet das Coisas. "O ritmo de inovação nesse setor, bem como nos carros, vai crescer de forma dramática em breve. É uma grande oportunidade para nós", declarou o presidente executivo da Qualcomm, Steven Mollenkopf, em conferência a investidores.

Segundo estimativas da consultoria Gartner, 21 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet em 2020 – contra 5 bilhões no ano passado.

Com a divulgação do negócio, as ações da Qualcomm tiveram valorização de cerca de 4% na manhã desta quinta-feira, indo a US$ 70,9 por papel. Para analistas, o negócio não deverá ter problemas para ser aprovado por reguladores.

"Nenhum dos últimos negócios em semicondutores dos últimos dois anos teve problemas nesse sentido. Não há muita sobreposição entre os negócios da Qualcomm e da NXP", disse Rajvindra Gill, analista da Needham & Co.

Consolidação. A compra da NXP pela Qualcomm é também mais um capítulo do cenário de consolidação recente na indústria de semicondutores. Em 2015, a Avago comprou a Broadcom por US$ 37 bilhões.

Além disso, a ARM – empresa britânica responsável pela tecnologia de muitos chips fabricados pela Qualcomm – foi comprada este ano pela japonesa SoftBank por US$ 32 bilhões.