Seguindo os passos do Google, o Facebook anunciou nesta segunda-feira, 21, que abrirá uma nova sede em Londres — mesmo com as incertezas após o Brexit. Segundo a companhia, a nova sede, que deverá ser inaugurada em 2017, irá criar mais de 500 postos de trabalho, aumentando em 50% o número de funcionários da empresa no Reino Unido.

"A Grã-Bretanha é um dos melhores lugares para empresas de tecnologia e é uma parte importante da história do Facebook. Viemos a Londres em 2007 com alguns colaboradores e até o fim do próximo ano abriremos uma nova sede", disse em comunicado o vice-presidente do Facebook para a Europa, Nicola Mendelsohn.

O anúncio da sede, feito durante a conferência anual da Confederação da Indústria Britânica (CBI na sigla em inglês), é uma boa notícia para o Reino Unido, após uma decisão similar adotada recentemente pelo Google.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, comemorou o anúncio. "O compromisso do Facebook é um novo sinal de que Londres está aberta ao talento, à inovação", disse, de acordo com o comunicado da empresa.