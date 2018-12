Gabriella Demczuk/The New York Times Empresa de Mark Zuckerberg pode ser regulamentada no ano que vem, diz deputado democrata

Durante anos, o Facebook deu a algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo acesso mais intrusivo aos dados pessoais dos usuários do que divulgou anteriormente. Na prática, os acordos isentam os parceiros de negócios do Facebook das regras usuais de privacidade da rede social, de acordo com registros internos e entrevistas.

Os arranjos especiais são detalhados em centenas de páginas de documentos do Facebook obtidos pelo The New York Times. Os registros, gerados em 2017 pelo sistema interno da empresa para acompanhamento de parcerias, fornecem o quadro mais completo das práticas de compartilhamento de dados da rede social. Eles também ressaltam como os dados pessoais se tornaram a mercadoria mais valorizada da era digital, negociada em larga escala por algumas das empresas mais poderosas do Vale do Silício e além.

A troca de dados foi destinada a beneficiar todas as partes. Em busca de crescimento explosivo, o Facebook conseguiu mais usuários, aumentando sua receita de publicidade. As empresas parceiras adquiriram recursos para tornar seus produtos mais atraentes. Usuários do Facebook conectados com amigos em diferentes dispositivos e sites. Mas o Facebook também assumiu um poder extraordinário sobre as informações pessoais de seus 2,2 bilhões de usuários – controle que tem exercido com pouca transparência ou supervisão externa.

Entre os exemplos, a rede social permitiu que o mecanismo de busca Bing, da Microsoft, visse os nomes de praticamente todos os amigos dos usuários do Facebook sem consentimento. Além disso, a empresa também deu a Netflix e Spotify a capacidade de ler as mensagens privadas dos usuários do Facebook que, por ventura, tivessem integrado suas contas dos serviços de streaming com os perfis da rede social.

O Facebook também deixou que a Amazon obtivesse nomes de usuários e informações de contato por meio de seus amigos e permitiu que o Yahoo visualizasse fluxos de mensagens de amigos recentemente, apesar das declarações públicas de que havia interrompido esse tipo de compartilhamento anos antes.

O Facebook tem se recuperado de uma série de escândalos de privacidade, desencadeada por revelações em março de que uma empresa de consultoria política, a Cambridge Analytica, usou indevidamente dados do Facebook para construir ferramentas que ajudaram a campanha de 2016 do presidente Donald Trump. Reconhecendo que havia violado a confiança dos usuários, o Facebook insistiu que havia instituído proteções de privacidade mais rigorosas há muito tempo. Mark Zuckerberg, o executivo-chefe, garantiu aos legisladores em abril que as pessoas "têm controle total" sobre tudo o que compartilham no Facebook.

Mas os documentos, bem como entrevistas com cerca de 50 ex-funcionários do Facebook e seus parceiros corporativos, revelam que o Facebook permitia que certas empresas acessassem os dados, apesar dessas proteções. Eles também levantam questões sobre se o Facebook entrou em conflito com um acordo de consentimento de 2011 com a Federal Trade Commission (FTC, agência regulatória americana), que barrou a rede social de compartilhar dados de usuários sem permissão explícita.

Relembre os escândalos do Facebook de 2018











Foto: REUTERS/Leah Millis Em abril, os jornais The Observer e The New York Times publicaram reportagens que mostraram o uso indevido de dados do Facebook, que tinham sido obtidos a partir do quiz This is Your Digital Life, do pesquisador da Universidade de Cambridge Aleksandr Kogan, e depois repassados por Kogan à consultoria Cambridge Analytica. O resultado dessa história é que dados de 87 milhões de usuários do Facebook foram usados na campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Foto: Simon Dawson/Bloomberg Logo após a divulgação do escândalo, começou nas redes sociais um movimento defendendo que as pessoas deletassem o Facebook – Elon Musk, presidente da Tesla, foi um dos que aderiu à hashtag #deleteFacebook. Um mês e meio após a notícia do caso, a Cambridge Analytica, chefiada por Alexander Nix, fechou as portas. Foto: Tom Branner/NYT Por causa do caso Cambridge Analytica, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, teve que depor no Senado e no Congresso dos Estados Unidos em abril. Ele assumiu a responsabilidade pelos erros da empresa e chegou a admitir que seus dados estavam entre os dos 87 milhões de usuários afetados pelo escândalo. Foto: REUTERS/Thomas Hodel O escândalo obrigou o Facebook a mostrar esforços de mudança de suas regras de privacidade, transparência e segurança. Logo em abril a empresa redesenhou seus controles de privacidade, para acalmar os ânimos dos usuários e de investidores. A empresa também prometeu lançar uma ferramenta de limpeza do histórico de navegação – entretanto, o recurso só deve ficar pronto em 2019. Foto: Leah Millis/ Reuters No auge do caso Cambridge Analytica, o Facebook perdeu US$ 95 bilhões em valor de mercado. Entretanto, o resultado mais grave dos escândalos apareceu três meses depois da revelação do caso: as ações da empresa caíram 19% e o Facebook perdeu US$ 119 bilhões em valor de mercado, a maior queda diária da história de Wall Street. Foto: REUTERS/Dado Ruvic Em setembro, o Facebook revelou que uma falha de segurança dentro de sua plataforma colocou em risco dados de usuários da rede social. Após investigações, a empresa afirmou que 29 milhões de usuários tiveram seus dados pessoais roubados por hackers devido ao problema de segurança. A rede social confirmou que dados como nome, telefone celular e localização dos usuários foram acessados pelos criminosos. Foto: Bloomberg/ Andrew Harrer Uma reportagem do The New York Times publicada em novembro revelou que o Facebook contratou uma empresa de marketing político chamada Definers Public Affairs para atacar os críticos da empresa, como George Soros, e também para espalhar histórias negativas sobre companhias rivais, como o Google. Além disso, segundo o jornal, a chefia do Facebook desprezou investigações internas sobre a interferência de hackers russos na rede social durante as eleições americanas e também minimizou sua culpa quando o Facebook se defrontou com o escândalo Cambridge Analytica. Foto: REUTERS/James Lawler Duggan A executiva mais envolvida na polêmica foi Sheryl Sandberg, que ocupa o cargo de chefe de operações do Facebook, o segundo mais importante, depois do presidente executivo Mark Zuckerberg. Uma semana após a publicação da reportagem do The New York Times, o antigo chefe de políticas públicas e comunicações da rede social, Elliot Schrage, assumiu a culpa pela contratação da Definers – o executivo decidiu sair da empresa em junho deste ano, em meio ao escândalo do Cambrige Analytica. Foto: REUTERS/Dado Ruvic Este ano uma série de linchamentos aconteceu na Índia a partir da disseminação de notícias falsas no WhatsApp, aplicativo que pertence ao Facebook. Em julho, o governo indiano alertou a empresa sobre sua responsabilidade no problema. Em resposta, a empresa limitou o encaminhamento de mensagens para até cinco contatos na Índia – o que na sua visão diminui a propagação de boatos – e lançou outras iniciativas para conter a desinformação dentro do aplicativo. Foto: REUTERS/Jon Nazca O Facebook foi acusado de influenciar o genocídio feito pelo Estado de Mianmar. Segundo uma reportagem do The New York Times publicada em outubro, a rede social, o Facebook foi usado por militares como uma “ferramenta para limpeza étnica” e que autoridades do país foram “os principais operadores por trás de uma campanha sistemática no Facebook que se estendeu por meia década e teve como alvo o grupo minoritário rohingya, de maioria muçulmana”. Foto: Bloomberg photo/ Andrew Harrer Em dezembro, o Facebook informou que uma falha na rede social expôs fotos privadas de cerca de 6,8 milhões de usuários a desenvolvedores de aplicativos. Terceiros tiveram acesso a imagens não autorizadas, como as publicadas no recurso Marketplace, comunidade de compra e venda dentro da rede social, no Facebook Stories e também as fotos que foram carregadas na rede social mas nunca postadas de fato. Segundo a empresa, mais de 1,5 mil aplicativos de 876 desenvolvedores tiveram acesso inapropriado às fotos dos usuários. Foto: Tom Brenner/The New York Times Em dezembro, o jornal The New York Times revelou que o Facebook compartilhou dados de usuários com gigantes de tecnologia. A reportagem afirmou qque rede social tinha parcerias com mais de 150 companhias para partilhar dados sem consentimento. Netflix e Spotify, por exemplo, podiam acessar até mensagens privadas dos usuários. O Facebook rebateu as acusações e disse que as parcerias estão de acordo com as regras dos Estados Unidos.

Ao todo, os acordos descritos nos documentos beneficiaram mais de 150 empresas – a maioria delas empresas de tecnologia, incluindo varejistas on-line e sites de entretenimento, mas também montadoras de automóveis e organizações de mídia. Seus aplicativos usaram os dados de centenas de milhões de pessoas por mês, mostram os documentos. Iniciadas a partir de 2010, todas as parcerias estavam ativas em 2017 – algumas ainda estavam em vigor este ano.

Em entrevista, Steve Satterfield, diretor de privacidade e políticas públicas do Facebook, disse que nenhuma das parcerias violou a privacidade dos usuários ou o acordo da FTC. Os contratos exigiam que as empresas cumprissem as políticas do Facebook, acrescentou ele.

Ainda assim, executivos do Facebook reconheceram erros do passado. "Sabemos que temos trabalho a fazer para recuperar a confiança das pessoas", disse Satterfield. “Proteger as informações das pessoas requer equipes mais fortes, melhores tecnologias e políticas mais claras, e é aí que estamos focados na maior parte de 2018.” Ele disse que as parcerias eram “uma área de foco” e que o Facebook estava no processo de liquidação deles para baixo.

O Facebook não encontrou evidências de abuso por seus parceiros, disse uma porta-voz. Alguns dos maiores parceiros, incluindo Amazon, Microsoft e Yahoo, disseram que usaram os dados apropriadamente, mas se recusaram a discutir os acordos de compartilhamento em detalhes. O Facebook disse que administrou mal algumas de suas parcerias, permitindo que o acesso de certas empresas continuasse por muito tempo depois de terem desativado os recursos que exigiam os dados.

"Ao longo dos anos, tentamos várias maneiras de tornar a Netflix mais social. Um exemplo disso foi o recurso que lançamos em 2014 que permitiu que os membros recomendassem programas de TV e filmes para seus amigos do Facebook via Messenger ou via Netflix. O recurso nunca foi muito popular, então o desligamos em 2015. Em nenhum momento acessamos as mensagens particulares das pessoas no Facebook ou pedimos para conseguir fazê-lo.", informou por sua vez a Netflix.

Com a maioria das parcerias, Satterfield disse que o acordo da FTC não exigia que a rede social garantisse o consentimento dos usuários antes de compartilhar dados porque o Facebook considerava as extensões dos parceiros - provedores de serviços que permitiam aos usuários interagir com seus amigos do Facebook. Os parceiros foram proibidos de usar as informações pessoais para outros fins, disse ele. "Os parceiros do Facebook não podem ignorar as configurações de privacidade das pessoas".

Especialistas em privacidade de dados contestaram a afirmação do Facebook de que a maioria das parcerias estava isenta das exigências regulatórias, expressando ceticismo de que empresas tão variadas quanto fabricantes de dispositivos, varejistas e empresas de busca seriam vistas da mesma forma pela agência. "O único tema comum é que elas são parcerias que beneficiariam a empresa em termos de desenvolvimento ou crescimento em uma área que de outra forma não poderiam ter acesso", disse Ashkan Soltani, ex-chefe de tecnologia da FTC.

Soltani e três ex-funcionários da divisão de proteção ao consumidor da FTC, que levantaram o caso que levou ao decreto de consentimento, disseram em entrevistas que os acordos de compartilhamento de dados do Facebook com parceiros provavelmente violaram o acordo.

"Isso é apenas dar permissão a terceiros para coletar dados sem que você seja informado ou dê consentimento", disse David Vladeck, que anteriormente dirigia o departamento de proteção ao consumidor da FTC. "Não entendo como essa coleta de dados sem consentimento possa ser justificada sob o decreto de consentimento".

Onda negra. Detalhes dos acordos estão surgindo em um momento crucial para a maior rede social do mundo. Desde março, o Facebook tem sido torpedeado com perguntas sobre o compartilhamento de dados de legisladores e reguladores nos Estados Unidos e na Europa. Após a explosão do caso Cambridge Analytica, a FTC abriu um novo inquérito sobre a adequação do Facebook ao pedido de consentimento, enquanto o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários também estão investigando a empresa.

O preço das ações do Facebook caiu e um grupo de acionistas pediu que Zuckerberg se afastasse do cargo de presidente do conselho. Os acionistas também entraram com uma ação alegando que os executivos fracassaram em impor salvaguardas efetivas de privacidade. Usuários zangados começaram um movimento #DeleteFacebook.

Este mês, uma comissão parlamentar britânica que investigava a desinformação da internet divulgou e-mails internos do Facebook, apreendidos do autor de um outro processo contra o Facebook. As mensagens revelaram algumas parcerias e descreveram uma empresa preocupada com o crescimento, cujos líderes procuraram minar os concorrentes e brevemente consideraram a venda de acesso a dados de usuários.

Entenda o escândalo do uso de dados do Facebook pela Cambridge Analytica











Foto: EFE/Alex Howard O primeiro capítulo da polêmica aconteceu em 16 de março, uma sexta-feira, quando o Facebook suspendeu a consultoria Cambridge Analytica, conhecida por participar da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, de sua plataforma. A manobra aconteceu três anos depois que o Facebook descobriu que a consultoria havia obtido dados de forma ilícita de seus usuários – em 2015, porém, o Facebook apenas pediu que a empresa deletasse esses dados e acreditou quando a Cambridge Analytica, presidida por Alexander Nix (foto) afirmou que o tinha feito. Foto: Andrew Testa/NYT No dia seguinte, os jornais The Observer e The New York Times publicaram as reportagens que revelaram o escândalo a partir de revelações feitas pelo informante Christopher Wylie: dados de 50 milhões de usuários tinham sido obtidos a partir do quiz This is Your Digital Life, do pesquisador da Universidade de Cambridge Aleksandr Kogan. Kogan, por sua vez, os teria repassado á Cambridge Analytica. A suspensão do dia anterior teria sido uma forma do Facebook se adiantar às reportagens – na época, a empresa ameaçou os jornais com processos. Foto: Reuters No primeiro dia útil após a revelação dos escândalos, o Facebook perdeu US$ 36 bilhões em valor de mercado após ver suas ações caírem 6,7%, com fuga de investidores preocupados com a repercussão do caso. Foto: AP/Marcio José Sanchez No dia seguinte, Mark Zuckerberg começou a ser convocado para prestar esclarecimentos nos EUA e no Reino Unido sobre o assunto; em paralelo, governos ao redor do mundo começam a discutir regulamentação especial para o Facebook e outras empresas de internet. Enquanto isso, o presidente executivo da rede social segue em silêncio. Foto: Nilton Fukuda/Estadão No mesmo dia, começou a ganhar força o movimento #deleteFacebook – a hashtag publicada em redes sociais conclamava os usuários a abandonarem a rede social. Entre as pessoas que aderiram ao movimento estava Brian Acton, cofundador do WhatsApp, aplicativo de mensagens que foi adquirido em 2014 pela empresa de Mark Zuckerberg por US$ 19 bilhões. Foto: Reuters Pela primeira vez, o presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, admitiu que sua empresa pode ter influenciado drasticamente os resultados das eleições nos Estados Unidos – a consultoria política teria trabalhado em prol do candidato republicano e hoje presidente americano, Donald J. Trump. Foto: Jim Wilson/NYT No dia 21 de março, Zuckerberg falou pela primeira vez sobre o caso, assumiu a responsabilidade pelos erros cometidos e pediu desculpas aos usuários. Ele ainda esclareceu a situação e divulgou que o Facebook estava mudando suas políticas de acesso de dados de usuários para aplicativos parceiros. As ações da empresa, porém, seguiram em queda. Foto: Daniel Teixeira/Estadão André Torretta, executivo de marketing político brasileiro, havia assinado uma parceria com a Cambridge Analytica para atuar nas eleições de 2018 no Brasil. Ao saber do escândalo, a parceria foi desfeita, mas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) abriu uma investigação para entender qual o envolvimento de Torretta com a Cambridge Analytica – e se ferramentas parecidas tinham sido usadas no Brasil. Foto: NYT Elon Musk, fundador da Space X e da Tesla, foi outro que aderiu ao #deleteFacebook, após ser desafiado por um usuário no Twitter; enquanto isso, a Câmara dos Deputados dos EUA convidou Mark Zuckerberg, bem como outros executivos da área de tecnologia, a depor. Foto: Reuters Em meio ao escândalo, uma nova revelação: o Facebook coletou registros de chamadas e mensagens enviadas por SMS feitas por usuários de Android nos últimos anos, a partir do aplicativo de mensagens Facebook Messenger. A coleta foi percebida por usuários da rede social neste domingo, 25, e confirmado pela empresa horas depois. A comprovação foi possível porque a rede social permite que qualquer usuário faça um download dos dados armazenados pela empresa na plataforma. Foto: NYT No dia 26 de março, as ações do Facebook voltaram a despencar, depois que a autoridade regulatória de comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) anunciou que estava oficialmente investigando a empresa por uma quebra de contrato – em 2011, a rede social e a agência assinaram um acordo dizendo que a empresa deveria proteger os dados de seus usuários. Com a revelação do escândalo da Cambridge Analytica, a FTC agora apura se o Facebook feriu os termos do pacto. Foto: Facebook Além de pedir desculpas publicamente, o Facebook também começou a se esforçar para realizar mudanças na rede social a fim de convencer usuários, investidores e reguladores de que estava tudo bem. Uma das principais mudanças aconteceu no centro de privacidade da rede social – espaço onde os usuários podem definir suas configurações sobre o tema. Foto: Reuters Outro esforço tomado pela rede social foi o de cortar laços com provedores de dados do mundo todo – empresas que reúnem informações pessoais e de pagamento de pessoas. No Brasil, a única empresa do tipo que teve sua parceria encerrada com a rede social foi a Serasa Experian. Foto: Reuters Na manhã de 4 de abril, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que concordou em ir depor ao Congresso americano e responder às perguntas dos deputados e senadores dos EUA. Foto: Reuters/Dado Ruvic No mesmo dia, o Facebook anunciou novas versões de seus termos de uso e políticas de privacidade – os textos, que permaneceram em consulta por uma semana, ficaram maiores, mais claros e com interpretação mais aberta, na opinião dos especialistas, mas não mudaram a natureza da rede social. Foto: AFP Além disso, o Facebook também divulgou informações de suas investigações internas sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Ao todo, 87 milhões (e não 50 milhões, como informaram os jornais) podem ter tido seus dados obtidos pela consultoria a partir do quiz feito por Aleksandr Kogan. Mark Zuckerberg também admitiu que a vasta maioria dos 2,13 bilhões de usuários do Facebook podem ter tido seus dados obtidos por terceiros. Foto: Reuters No dia 9 de abril, o Facebook passou a notificar todos os usuários que tiveram seus dados compartilhados com a consultoria Cambridge Analytica (cuja sede está na foto acima). Dias antes, a empresa também anunciou que passará a verificar a identidade de todos os usuários que comprarem anúncios para publicações de cunho político e adotará mais transparência para posts pagos em campanhas eleitorais. Foto: AFP No dia 10 de abril, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, depôs durante cinco horas no Senado americano – ele respondeu a perguntas de todo tipo e complexidade, mas revelou poucas novidades. A principal delas é a de que Aleksandr Kogan vendeu informações de seu quiz para outras empresas. Lembre como foi. Foto: Reuters No dia seguinte, mais cinco horas de depoimentos de Mark Zuckerberg – desta vez na Câmara dos Deputados, onde enfrentou maior pressão e admitiu que seus dados estavam entre os dos 87 milhões de usuários afetados pelo escândalo da Cambridge Analytica. Foto: AP/Jeff Roberson Em 20 de abril, a rede social a divulgar os novos termos de uso para seus usuários nos Estados Unidos e na Europa. Lá fora, o documento recebeu alterações por duas razões: além de esclarecer termos e temas complicados à luz do escândalo do uso ilícito de dados com a Cambridge Analytica, os termos de uso também adequam a rede social à GDPR, nova lei de proteção de dados europeia que vai entrar em vigor em 25 de maio no Velho Continente. Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, o novo documento tem agora 4,2 mil palavras – em inglês –, contra 2,7 mil do “contrato” anterior, divulgado no final de 2016. Sua linguagem também está mais clara e busca mostrar para os usuários o que é feito com seus dados. Foto: Reuters/Stoyan Nenov Em 23 de abril, a Federal Trade Comission (FTC), órgão que regula o comércio e as empresas nos EUA, divulgou uma auditoria feita pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) em relação aos controles de privacidade usados pelo Facebook para garantir a segurança dos dados pessoais de seus 2,13 bilhões de usuários. De acordo com a consultoria, que analisou o período entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2017, tudo estava funcionando em perfeita ordem. Foto: AP/CBS News O pesquisador Aleksandr Kogan veio a pública na semana de 24 de abril para falar sobre sua participação no caso. Ele pediu desculpas por seu envolvimento com a Cambridge Analytica, mas disse que os dados que coletou não tinham poder o suficiente para influenciar os rumos de uma eleição com anúncios patrocinados. Além disso, ele argumentou que está sendo usado como bode expiatório e pretende processar o Facebook. Foto: Reuters/Aaron P. Bernstein Pela primeira vez, o Facebook divulgou as diretrizes que utiliza em algoritmos e equipe de moderadores para identificar e retirar conteúdo inadequado da rede social; as regras mostram como a rede social enxerga temas como violência, discurso de ódio e nudez. É mais uma onda na avalanche de anúncios feitas recentemente pela rede social para acalmar os ânimos de investidores, usuários e órgãos reguladores

Como o Facebook tem tido um combate após o outro, os críticos da empresa, incluindo alguns ex-consultores e funcionários, destacaram o compartilhamento de dados como motivo de preocupação.

"Não acredito que seja legítimo participar de parcerias de compartilhamento de dados em que não há informação sobre consentimento prévio do usuário”, disse Roger McNamee, um dos primeiros investidores no Facebook. “Ninguém deveria confiar no Facebook até que ele mude seu modelo de negócios”.

Ao contrário da Europa, onde as empresas de mídia social tiveram de se adaptar a regulamentações mais rigorosas, os Estados Unidos não têm uma lei geral de privacidade do consumidor, deixando as empresas de tecnologia livres para gerar mais tipos de informações pessoais, desde que não enganem seus usuários. A FTC, que regulamenta o comércio, pode gerar ações de fiscalização contra empresas que enganam seus clientes. Além do Facebook, a FTC tem acordos de consentimento com o Google e o Twitter decorrentes de supostas violações de privacidade.

Para alguns ativistas, a torrente de dados de usuários que flui do Facebook colocou em questão não apenas a conformidade do Facebook com o contrato da FTC, mas também a abordagem da agência à regulamentação da privacidade.

"Houve um grande acompanhamento de como o Facebook ignorou as configurações de privacidade dos usuários, e acreditamos que em 2011 resolvemos esse problema”, disse Marc Rotenberg, chefe do Centro de Informações de Privacidade Eletrônica, um grupo de privacidade on-line que registrou uma das primeiras queixas sobre o Facebook com os reguladores federais. “Trouxemos o Facebook sob a autoridade reguladora da FTC depois de uma tremenda quantidade de trabalho. O FTC não conseguiu agir.

De acordo com o Facebook, a maioria de suas parcerias de dados se enquadra na isenção do contrato da FTC. A empresa argumenta que as empresas parceiras são prestadoras de serviços - empresas que usam os dados apenas “por e na direção do” Facebook e funcionam como uma extensão da rede social.

Mas Vladeck e outros ex-funcionários da FTC disseram que o Facebook estava interpretando a isenção de forma muito ampla.

Quando o jornal inglês The Times informou no último verão sobre as parcerias com fabricantes de dispositivos, o Facebook usou o termo “parceiros de integração” para descrever BlackBerry, Huawei e outros fabricantes que extraíram dados do Facebook para fornecer recursos no estilo de mídia social em smartphones. Todos esses parceiros de integração, afirmou o Facebook, estavam cobertos pela isenção de provedores de serviços.

Desde então, como a rede social divulgou seus acordos de compartilhamento de dados com outros tipos de negócios - incluindo empresas de internet como o Yahoo - o Facebook também os rotulou de parceiros de integração.

O Facebook até recategorizou uma empresa, a gigante de buscas russa Yandex, como um parceiro de integração.

Registros do Facebook mostram que a Yandex teve acesso em 2017 aos IDs de usuário únicos do Facebook, mesmo depois que a rede social tenha cessado de compartilhá-los com outros aplicativos, citando riscos de privacidade. Uma porta-voz da Yandex, que foi acusada no ano passado pelo serviço de segurança da Ucrânia de canalizar dados de usuários para o Kremlin, disse que a empresa não tinha conhecimento do acesso e ela não sabia por que o Facebook havia permitido que ele continuasse. Ela acrescentou que as alegações da Ucrânia "não têm mérito".

Em outubro, o Facebook disse que o Yandex não era um parceiro de integração. Mas no início de dezembro, quando o The Times estava se preparando para publicar este artigo, o Facebook disse aos legisladores do Congresso que era.

Até que ponto o Facebook monitorou seus parceiros de dados é incerto. A maioria dos parceiros do Facebook recusou-se a discutir que tipo de avaliações ou auditorias o Facebook as sujeitou. Dois ex-parceiros do Facebook, cujos acordos com a rede social datam de 2010, disseram que não encontraram provas de que o Facebook já os tenha auditado. Um deles era o BlackBerry. O outro era o Yandex. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO