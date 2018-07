Ao que parece, o Facebook não ficou feliz em ver uma nova rede social com “Face” no nome surgindo no Brasil. Criada no início de junho deste ano, a FaceGlória, voltada para ‘compartilhar mensagens que traduzem a fé dos mais de 42 milhões de cristões (sic) do Brasil’, teria recebido uma notificação extrajudicial no dia 1° de julho da empresa americana, que a acusa de uso indevido de marca.

As informações foram dadas pelo idealizador da página Acir Santos, que também é prefeito de Ferraz de Vasconcelos pelo PSDB e membro da Congregação Cristã do Brasil, ao UOL. Para ele, que investiu US$ 16 mil para levantar o site, a ofensiva do Facebook contra seu site é injustiça. “O Facebook (…) não pode achar que é dono do modelo. Ele mesmo imitou em partes o falecido Orkut”, disse ao portal.

O FaceGlória, que já conta com mais de 100 mil usuários cadastrados, tem por objetivo atrair o público evangélico brasileiro para uma rede social livre de “violência e pornografia”. Também por isso, a rede social religiosa se reserva o direito de excluir qualquer usuários que viole “os princípios legais e bíblicos afetos à moral e aos bons costumes”.

Segundo Santos, o FaceGlória estaria “patenteado” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), embora a entidade apenas registre patente de inventos que possam ser industrializados, o que não é o caso de um site.

DIVULGAÇÃO

O mais provável é que Santos esteja se referindo ao registro de marca e não de patente – o Link tentou entrar em contato com Acir, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Sobre essa situação, o Facebook já recorreu a ela no passado e registrou no USPTO, o “INPI americano”, além da marca Facebook, sites voltados para interação social com as palavras “Face” ou “Book”, em 2010.

O Facebook foi contatado, mas não havia respondido ao Link até o fechamento desta edição.

Facebookjesus.com.br

Outro político também possui endereços na internet envolvendo religião e o Facebook. Em abril, circulou na internet uma lista com os 287 domínios registrados pelo atual presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), da igreja Sara Nossa Terra, como facebookjesus.net.br, facejesusbook.com.br ou ainda jesusbook.com.br. De acordo com estimativa feita com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Cunha gaste R$ 8.610 por ano para manter o registro dos domínios.