Tony Avelar/AP Photo Facebook recentemente mudou seu nome corporativo para Meta

O recurso de criptografia de ponta a ponta, responsável por “trancar” informações e não permitir que terceiros as interceptem, deve chegar ao Instagram e ao Facebook Messenger apenas em 2023 – a previsão inicial era de que a ferramenta seria lançada ainda em 2022. O anúncio do adiamento foi feito por Antigone Davis, diretora de segurança da empresa, neste domingo, 21.

A função, presente no WhatsApp desde 2016, foi anunciada por Mark Zuckerberg em 2019– o plano do fundador e presidente executivo do Facebook era implementar a ferramenta em todos os seus serviços de mensagens, mirando privacidade.

Antigone Davis afirmou que a empresa vai adiar os planos para garantir que a implementação da tecnologia seja segura – defensores da segurança infantil têm argumentado que a criptografia poderia proteger abusadores.

“Há um debate contínuo sobre como as empresas de tecnologia podem continuar a combater o abuso e apoiar o trabalho vital da aplicação da lei se não puderem acessar suas mensagens. Acreditamos que as pessoas não deveriam ter de escolher entre privacidade e segurança", disse a executiva ao jornal britânico Telegraph. “É por isso que estamos incorporando fortes medidas de segurança em nossos planos e nos envolvendo com especialistas em privacidade e segurança, sociedade civil e governos para garantir que acertemos”.

A companhia está no centro de uma crise por conta das denúncias da ex-funcionária Frances Haugen: documentos vazados estão demonstrando que o Facebook negligenciou a moderação de conteúdo para continuar lucrando. Em meio às críticas, o Facebook interrompeu em setembro seu projeto de Instagram para crianças, com a mesma justificativa de que precisa de mais tempo para discutir a iniciativa.