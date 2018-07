Reuters Facebook irá combater notícias falsas na França

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 16, o lançamento de um novo recurso para busca de vagas de emprego. Disponível, por enquanto, apenas nos Estados Unidos e Canadá, a nova ferramenta permite que empresas postem vagas de emprego em uma aba específica de suas páginas, ficando disponíveis para quem interessar.

Segundo o vice-presidente de anúncios do Facebook, Andrew Bosworth, em entrevista ao site de tecnologia Business Insider, o recurso foi desenvolvido depois da empresa fazer uma pesquisa com proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos, que indicou que um dos maiores problemas para estas companhias era encontrar pessoas certas para contratar. "Eles colocaram esta necessidade à frente de achar novos clientes", disse Bosworth.

O funcionamento do novo recurso é como o de qualquer outra postagem. A companhia registra as vagas em aberto em uma aba específica, que poderá ser encontrada por usuários na própria página oficial da empresa ou ainda no feed de notícias, como qualquer outra postagem da rede. O Facebook ainda permitirá que as companhais que buscam candidatos paguem para aumentar o alcance do anúncio da vaga.

As vagas ainda permanecerão disponíveis por um determinado tempo, com os candidtatos podem enviar seu currículo diretamente de seu Facebook: ela irá clicar em um botão no anúncio de emprego e, a partir daí, abrirá um formulário no Messenger para ser preenchido, com habilidades, objetivos e informações básicas.

Por enquanto, o novo recurso está disponível apenas para empresas dos Estados Unidos e Canadá. Ainda não há data para a ferramenta chegar em outros países.