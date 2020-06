Stephen Lam/Reuters O valor será dividido entre créditos de publicidade e para prestadores de serviço liderados por pessoas negras

Sheryl Sandberg, chefe de operações e número 2 do Facebook, anunciou nesta quinta-feira, 18, que a empresa vai dar início a uma série de ações para combater a desigualdade racial, incluindo um fundo de US$ 200 milhões para organizações e empresas lideradas por pessoas negras.

A iniciativa foi motivada pelos diversos protestos que os Estados Unidos presenciaram or conta da morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco em Minnesota, no final de maio. Desde então, muitas lideranças negras têm se organizado para aumentar a visibilidade das causas e lutar por direitos.

Dos US$ 200 milhões anunciados, US$ 25 milhões serão destinados a criadores de conteúdo e US$ 75 milhões para empresas e organizações na forma de créditos de publicidade no Facebook. Outros US$ 100 milhões serão gastos junto a serviços de fornecedores liderados por pessoas negras.

A empresa também planeja ampliar seu programa de treinamento para incluir 1 milhão de pessoas negras em três anos, conceder 100 mil bolsas de estudos e lançar o Lift Black Voices, um recurso do Facebook para dar visibilidade para a causa.

"As últimas semanas nos obrigaram a enfrentar a realidade de violência e injustiça que os membros da comunidade negra enfrentam diariamente", disse Sandberg na quinta-feira. "Compartilhamos palavras de apoio aos nossos amigos, colegas e comunidades. Precisamos agir também."