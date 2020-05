Stephen Lam/Reuters Comitê de supervisão será financiado por fundo de US$ 130 milhões garantido pela rede social, verba vai durar pelo menos seis anos.

O Facebook divulga, nesta quarta-feira, 6, os nomes dos primeiros 20 membros que formarão um comitê de supervisão de conteúdo, independente da rede social. Proposto por Mark Zuckerberg, fundador da gigante americana, em 2018, o Comitê será independente e terá a tarefa de julgar o controle sobre o que fica e o que deve ser removido da rede social, considerando aspectos como direitos humanos, liberdade de expressão e as regras da rede social.

“Vamos determinar o que deve permanecer no ar ou ser removido no Instagram e no Facebook, considerando os direitos humanos e a liberdade de expressão”, afirmou Thomas Hughes, diretor do órgão, em conferência online realizada com jornalistas na manhã desta quarta-feira, à qual o Estado teve acesso. “Nenhuma empresa hoje pode resolver os problemas desafiadores de moderação de conteúdo, por isso o comitê foi criado”.

No ano passado, o Facebook anunciou a criação de um fundo de US$ 130 milhões para o financiamento do comitê, que publicará suas decisões de forma independente – elas deverão ser acatadas pela rede social, a menos que isso viole a lei em determinados países. Entre os membros, há críticos de como a rede social atuou no passado, e todos eles atuarão em conjunto, sem contato com empregados ou executivos do Facebook.

A previsão é de que os primeiros casos serão julgados nos próximos meses – por conta da pandemia do novo coronavírus, o cenário ficou um pouco mais nebuloso que o desejado. Inicialmente, o comitê julgará casos em que o Facebook já removeu conteúdo dos usuários e estes buscam apelação, mas no futuro, usuários também poderão usar o órgão para pedir a remoção de publicações.

Tanto usuários como o próprio Facebook poderão apontar casos para decisões do comitê, que terá um funcionamento parecido com o da Suprema Corte americana, que escolhe seus casos. “Temos de pedir paciência aos usuários, porque o volume de decisões que teremos será enorme. Teremos de selecionar questões específicas”, disse Michael McConnell, professor de direito constitucional da Universidade Stanford. “Não seremos a polícia da internet, mas sim um grupo que considerará apelos, para ter neutralidade e justiça na tomada de decisões.”

Entre os 20 membros, há um brasileiro: Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio) e um dos nomes por trás da criação do Marco Civil da Internet, lei que é considerada uma espécie de “Constituição da internet brasileira”. Outros nomes se destacam, como Helle Thorning Schmidt, ex-primeira ministra da Dinamarca, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz Tawakkol Karman, bem como Alan Rusbridger, ex-editor executivo do The Guardian, que supervisionou as revelações do informante Edward Snowden em 2013.

Segundo o comitê, outros 20 membros devem ser anunciados nos próximos meses – a lista busca contemplar pessoas de diferentes nacionalidades, línguas e contextos, considerando diversidade de gênero, étnica, cultural e profissional. “Muitos de nós são advogados e juízes, mas também há jornalistas e acadêmicos do mundo todo”, afirmou Jamal Greene, professor de direito da Universidade de Columbia e membro do comitê.

A criação do comitê é uma resposta da empresa às críticas correntes que a companhia recebe por sua política de remoção de conteúdos. Mark Zuckerberg, por exemplo, já se mostrou favorável até à preservação de anúncios políticos mentirosos na plataforma. Com a aproximação das eleições presidenciais nos EUA, a pressão sobre a empresa deve aumentar sobre como modera conteúdo postado por seus usuários.