REUTERS/Robert Galbraith Maren Lau substitui o argentino Diego Dzodan na liderança do Facebook na América Latina

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 1, que a americana Maren Lau, executiva que liderava o time de agências do Facebook na América Latina desde o ano passado, é a nova líder da empresa na região. Ela trabalhará na sede do Facebook em São Paulo e substituirá o argentino Diego Dzodan no cargo, cuja saída foi anunciada em junho deste ano.

"A América Latina é uma região incrível e repleta de diversidade, cujo ecossistema mobile cresce rapidamente. Estou muito feliz em poder liderar o talentoso time do Facebook para continuar construindo parcerias sólidas e gerando valor para anunciantes, agências e desenvolvedores em toda a região," disse Maren, em uma nota divulgada pela empresa.

A executiva assume o cargo em um momento delicado para o Facebook, que está se reestruturando globalmente após os escândalos envolvendo a privacidade dos usuários dentro da rede social. Além disso, a empresa está sendo investigada no Brasil pelos promotores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sobre casos que envolvem proteção de dados de usuários.

Perfil. Em seu cargo anterior no Facebook, Maren foi peça-chave em conversas estratégicas com agências da América Latina. Ela já foi sócia e diretora de marketing da empresa de marketing digital IMS e trabalhou para empresas como American Express e Hill & Knowlton.

Nascida em Maui, nos Estados Unidos, Maren é formada em Ciências Sociais pela Universidade de Harvard e tem um MBA em Marketing e Finanças pela Kellogg School of Management da Universidade Northwestern, em Chicago.