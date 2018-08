mypersonality Imagem mostra o quiz do myPersonality, que pode ter exposto dados de 3 milhões de usuários do Facebook

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 23, em uma publicação em seu blog oficial, que baniu o aplicativo myPersonality da rede social. Criado por acadêmicos da Universidade Cambridge, para supostos fins de pesquisa, o aplicativo captava dados de usuários e os distribuía em um site para centenas de pesquisadores – o endereço, porém, tinha nível baixo de segurança e expunha informações sensíveis, como dados de personalidade, de 4 milhões de pessoas.

Inativo desde 2012, o myPersonality é o primeiro app a ser banido da rede social desde a exclusão do This is Your Digital Life, criado pelo pesquisador Aleksandr Kogan e utilizado pela consultoria política Cambridge Analytica para ter acesso indevido a dados de 87 milhões de usuários da rede social. O myPersonality já havia sido suspenso pela rede social em maio deste ano.

"Como resultado das investigações, vamos notificar os 4 milhões de usuários afetados que escolheram dividir suas informações com a myPersonality", declarou Ime Archibong, vice-presidente de parcerias de produto do Facebook, na publicação.

O caso Cambridge Analytica, vale lembrar, foi revelado em março pelos jornais The Observer e The New York Times. O escândalo provocou uma crise de confiança no Facebook e fez a empresa rever suas projeções financeiras para o futuro, levando a companhia a perder US$ 120 bilhões em valor de mercado no último mês de julho.

Suspensão. O caso também provocou uma investigação feita pelo próprio Facebook nos aplicativos disponíveis dentro da rede social. De lá para cá, a empresa anunciou nesta quinta-feira, 23, que já suspendeu mais de 400 programas – é o dobro desde a última vez que a rede social comentou o número, em maio deste ano.

"Suspendemos aplicativos nos quais temos dúvidas a respeito de seus desenvolvedores ou sobre como as informações que as pessoas decidiram compartilhar foram utilizadas", explicou Archibong. "Agora estamos investigando como isso foi feito com maior profundidade".

No texto, o executivo lembra ainda das muitas mudanças feitas pela rede nos últimos meses a partir da forma como os aplicativos utilizam informações dos usuários. Entre elas, estão a mudança no processo de aprovação e revisão dos apps, para estarem disponíveis no Facebook, e a ferramenta que não permitirá que aplicativos tenham acesso a informações dos usuários se não forem utilizados nos últimos 90 dias.

Onavo. Enquanto isso, a Apple disse que um aplicativo do Facebook de violar as políticas de privacidade da loja de aplicativos App Store, segundo o jornal americano Wall Street Journal. A empresa, em resposta, pretende retirar o aplicativo da loja. Trata-se do Onavo, app de VPN (virtual private network, em inglês). As redes privadas virtuais (VPN, em inglês) permitem que um dispositivo se conecte a um determinado servidor ou outro dispositivo de maneira privada, usando a infraestrutura pública da internet.

Na prática, esses aplicativos criam um “túnel” para que as informações sejam transmitidas sem que terceiros possam acessá-las. São bastante usados em países como a China, e se tornaram populares no Brasil durante os bloqueios ao WhatsApp, porque conseguiam escapar da rede das operadoras nacionais.

De acordo com a Apple, o Onavo teria monitorado informações de outros apps utilizados pelos usuários; além disso, o serviço do Facebook teria violado um pacto da App Store sobre como os desenvolvedores podem utilizar informações alheias à função principal do aplicativo. É um princípio que tem se tornado bastante popular nos últimos anos, chamado de "privacidade por design": isto é, um serviço só pode captar dados que sejam estritamente necessários para seu funcionamento.