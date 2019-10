Charles Platiau/Reuters Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook

O Facebook superou as estimativas de analistas do mercado para seus resultados financeiros do 3º trimestre de 2019, divulgados na tarde desta quarta-feira, 30. A empresa teve lucro de US$ 6,1 bilhões e receita de US$ 17,7 bilhões entre julho e setembro deste ano – altas de 19% e 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom desempenho animou os investidores e fez as ações da empresa operarem com alta de 3% após o fechamento do mercado na bolsa de valores Nasdaq.

Os números reforçam o bom momento financeiro do Facebook, a despeito das críticas que a empresa tem sofrido nos últimos três anos, devido às suas práticas de privacidade, falhas de segurança e posturas de concorrência – a empresa tem sido investigada nos EUA por órgãos antitruste em uma série de instâncias diferentes.

Em carta aos acionistas, a empresa avisou que novas regulações e mudanças para proteger a "privacidade dos usuários" podem reduzir o ritmo de crescimento de receitas e aumentar os custos da empresa. Além disso, a rede social também é acusada de permitir, por meio de seus serviços, a disseminação de desinformação sobre política e saúde.

O Facebook também disse que chegou à marca de 2,45 bilhões de usuários mensalmente ativos em todo o mundo em sua rede social. Destes, 1,62 bilhão de pessoas usam o Facebook diariamente. Quando considerados os outros produtos da família de serviços da empresa – WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger –, essa estatística sobe para 2,8 bilhões e 2,2 bilhão de pessoas, respectivamente.