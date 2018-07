Marcio Jose Sanchez/AP Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

* Atualizado às 19h49 com as informações do Facebook fornecidas pela agência de notícias Reuters.

O Facebook coletou registros de chamadas e mensagens enviadas por SMS feitas por usuários de Android nos últimos anos. A coleta foi percebida por usuários da rede social neste domingo, 25, e confirmado pela empresa horas depois. Não há registros de que casos semelhantes tenham acontecido com usuários de iPhone.

Segundo o site especializado em tecnologia The Verge, usuários da rede social, que decidiram levantar quais dos seus dados pessoais foram armazenados pelo Facebook depois do escândalo envolvendo o uso de dados pela Cambridge Analytica, descobriram as ligações feitas pelo smartphone e informações enviadas por SMS também tinham sido armazenadas pelo Facebook. A comprovação foi possível porque a rede social permite que qualquer usuário faça um download dos dados armazenados pela empresa na plataforma.

I also have these from my grandmother, covering May-October 2017 pic.twitter.com/0T5PSmZNKc — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 25 de março de 2018

No Twitter, usuários comentaram que a empresa armazenava esse tipo de informações há meses. “O Facebook tem informações sobre todas as chamadas que fiz no meu celular e dos textos que mandei no último ano”, publicou Mat Johnson.

Em outras publicações, usuários dizem que encontraram um padrão semelhante no registro do Facebook: a rede social monitorava e rastreava chamadas realizadas com contatos próximos, como membros da família.

Downloaded my facebook data as a ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de março de 2018

Algoritmo. Ao site de tecnologia Ars Technica, o Facebook disse que é normal que os aplicativos sociais acessem o histórico de chamadas feitas pelo smartphone usado para melhorar a eficiência do algoritmo que recomenda amigos e faz a distinção entre contatos comerciais e amizades pessoais

“A parte mais importante dos aplicativos e serviços que ajudam você a fazer conexões é facilitar a localização das pessoas com as quais deseja se conectar”, diz um porta-voz do Facebook. “Portanto, é uma prática amplamente usada começar enviando os contatos do seu telefone na primeira vez que você faz login no seu smartphone para usar um aplicativo de mensagens ou social”.

À agência de notícias Reuters, o Facebook disse que só usa dados como histórico de textos e de chamadas com a permissão do usuário.

“O registro de histórico de chamadas e de texto faz parte de um recurso para pessoas que usam o Messenger. Embora tenhamos algumas permissões do Android, a coleta dessas informações sempre foi com autorização”, disse um porta-voz.

Mudanças. O Google, criador do Android, alterou a forma de que aplicativos podem pedir permissões de acesso a coleta de dados pessoais nos últimos meses. Porém, os desenvolvedores podem continuar acessando informações pessoais de chamadas e SMS até que o Google descontinue sua antiga tecnologia de interface de programação de aplicativos (API), o que ainda não aconteceu.

Já os usuários de iPhone não perceberam o mesmo tipo de registro e coleta de dados. O The Verge lembra que, apesar da Apple permitir que alguns aplicativos acessem esses dados, isso acontece de maneira limitada e que a maioria dos aplicativos para celulares da Apple -- como o do Facebook -- não pode acessar histórico de chamadas ou mensagens de SMS.