Facebook disse no domingo, 15, que vai atualizar suas plataformas de mídia social na Alemanha dentro de semanas para reduzir a divulgação de notícias falsas.

"No mês passado, anunciamos medidas para enfrentar o desafio de notícias falsas no Facebook", disse a nota do Facebook. "Vamos colocar essas atualizações na Alemanha nas próximas semanas."

O ministro alemão da Justiça, Heiko Mass, pediu repetidamente ao Facebook que respeite as leis contra a difamação na Alemanha, que são mais rigorosas do que as dos Estados Unidos.

Outros funcionários do governo expressaram preocupação de que notícias falsas e "discursos de ódio" na Internet possam influenciar a eleição parlamentar de setembro, na qual a chanceler Angela Merkel busca um quarto mandato.

A nota do Facebook disse que a empresa tornará mais fácil relatar notícias falsas e trabalhar com organizações externas de verificação de fatos. Para isso, sinais de alerta seriam anexados às notícias identificadas como não críveis.