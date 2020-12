Dado Ruvic/Reuters A startup Kustomer já oferece serviços no Facebook Messenger e no Instagram

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 30, a aquisição da startup de atendimento ao cliente Kustomer. De acordo com o Wall Street Journal, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, o acordo foi de US$ 1 bilhão.

A aquisição é reflexo dos esforços da empresa de Mark Zuckerberg para monetizar seu negócio de mensagens, como o WhatsApp e o Messenger, que têm focado em conectar empresas com seus consumidores.

A Kustomer, que ajuda empresas a gerenciarem reclamações de clientes em múltiplas plataformas, já oferece atualmente alguns serviços no Facebook Messenger e no Instagram.

“Qualquer empresa sabe que quando o telefone toca, eles precisam atender. Cada vez mais, textos e mensagens são tão importantes quanto aquele telefonema - e as empresas precisam se adaptar ”, disse o Facebook em comunicado.