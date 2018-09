Dado Ruvic/Reuters Facebook lança programa de aceleração para empresas de mídia

O Facebook está comprando a Confirm, uma startup especializada em autenticar cartões de identificação emitidos pelo governo norte-americano, disseram as duas companhias na terça-feira, 23. Com a aquisição, a rede social pode saber mais sobre as pessoas que compram anúncios.

Autoridades norte-americanas manifestaram alarme quanto à capacidade limitada do Facebook em identificar quem compra anúncios na rede social, especialmente os que são relacionados às eleições – em 2016, diversos anúncios que influenciaram a escolha de Donald Trump foram feitos com dinheiro russo.

Com sede em Boston, o grupo privado Confirm informou em seu site que a aquisição foi resultado de três anos de trabalho para construir uma tecnologia que mantivesse as pessoas seguras no ambiente online. Em comunicado, o Facebook disse que a “tecnologia e o expertise da Confirm darão apoio a nossos contínuos esforços para manter nossa comunidade segura”.

O site da Confirm listava 26 funcionários no início deste mês, de acordo com a versão arquivada pela ferramenta de busca do Gorgole. A companhia diz no portal ter mais de 750 clientes.

Influência. No ano passado, o Facebook informou suspeitar que agentes russos pagaram para aumentar publicações no Facebook nos Estados Unidos, em uma tentativa de dividir o eleitorado nas eleições presidenciais de 2016. Moscou nega as acusações.

A companhia mais tarde disse que começará a exigir que organizações conduzindo anúncios relacionados a eleições confirmem suas identidades.

O Facebook tem mais de 6 milhões de anunciantes diferentes, e até pouco tempo atrás, para comprar anúncios era necessário pouco mais que uma página da rede social e um número de cartão de crédito.

A Confirm disse que seu software permite a autenticação de identidade para transações online, permitindo aos usuários detectar actividade potencialmente fraudulenta.