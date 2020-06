Dado Ruvic/Reuters Apesa de confirmar o negócio, o Facebook não quis dar mais detalhes sobre a compra da startup

O Facebook adquiriu a empresa sueca de tecnologia de mapeamento Mapillary, que coleta imagens de milhares de colaboradores para criar mapas imersivos e atualizados, disseram as empresas.

O presidente executivo da Mapillary, Jan Erik Solem, que fundou a startup depois de deixar a Apple em 2013, disse que a tecnologia de sua empresa seria usada para alimentar produtos como o Facebook Marketplace e fornecer dados a organizações humanitárias.

Solem havia vendido uma startup de reconhecimento facial, Polar Rose, para a Apple em 2010.

O Facebook confirmou a transação, mas se recusou a revelar os termos. A Mapillary não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Mapillary visa solucionar um dos problemas mais caros do mapeamento: manter os mapas atualizados com dados detalhados sobre placas, endereços e outras informações das vias.

Grandes empresas como Apple e o Google resolvem o problema enviando frotas de veículos equipadas com câmeras e outros sensores para coletar imagens.

A Mapillary fornece as imagens através de crowdsourcing, com usuários contribuindo com fotos de smartphones e outros tipos de câmeras, e usa a tecnologia de "visão computacional" para juntar as fotos em um mapa tridimensional.

Muitos consideram essa informação essencial para a tecnologia de carros autônomos, embora um porta-voz do Facebook tenha dito que também apoiaria os produtos do Facebook em desenvolvimento, como óculos de realidade aumentada e dispositivos de realidade virtual.